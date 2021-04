Nasser al-Khelaïfi nommé président de l’ECA

Avec la tentative de création de la Super League portée par Florentino Pérez (Real Madrid) et Andrea Agneli (Juventus), ce dernier a dû démissionner de son poste de président de l’ECA (Association des clubs européens). Réuni ce mercredi, le comité exécutif de l’association a nommé un nouveau président. Et ce dernier se nomme Nasser al-Khelaïfi. Un vice président a également été nommé en la personne de Michael Gerlinger (Directeur des affaires juridiques, des ressources humaines et des relations institutionnelles du FC Bayern Munich). Après son élection, le président du PSG s’est montré honoré d’arriver à la tête de l’ECA.

“Je suis honoré et reconnaissant d’avoir été nommé Président par mes collègues du conseil d’administration de l’ECA. Le leadership, l’intégrité et la cohésion de notre organisation n’ont jamais été aussi nécessaires qu’en ce moment charnière pour le football européen. J’apporterai mon engagement inconditionnel à l’ensemble de la communauté du football : cela signifie à tous les clubs membres de l’ECA de chaque nation européenne, et aux fans et communautés qu’ils représentent. Aux côtés de tous mes collègues membres du conseil d’administration et des clubs, je chercherai à renforcer l’ECA dans son rôle légitime et unique des clubs européens. Notre sport, adoré par des générations de supporters, ne pourra prospérer que si l’on s’en tient aux principes de l’ECA.“