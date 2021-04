Pochettino : “On a joué de manière très professionnelle”

Le PSG s’est facilement imposé ce soir au Parc des Princes en quart de finale de Coupe de France contre Angers (5-0). Au micro d’Eurosport 2, Mauricio Pochettino a tenu à saluer la performance de son équipe, qui a été professionnelle.

“Je suis très heureux, on a réalisé une très bonne performance professionnelle. On a gagné 5-0. J’ai dit à l’équipe de faire attention parce qu’en face c’était une équipe de Ligue 1. Je suis ravi car ils ont répondu présent. C’est important pour le club et pour l’équipe. On est plus focalisé sur le collectif. En ce qui concerne Kylian, il joue tous les matches, c’était important de le manager, de calculer un peu les efforts. Dans ce genre de match, je me dis qu’il faut donner sa chance à d’autres joueurs. Tous veulent prouver au coach qu’ils performent. Je dois appuyer une fois sur ce côté professionnel de la performance. Moi, je dis qu’il y a ce collectif entier qui peut relever ce challenge. Vous savez parfois je me dis qu’il jouer mieux que ça, mais c’est difficile. Mais on doit toujours avoir une grosse exigence et de toujours vouloir faire de son mieux. On a plusieurs facettes dans notre jeu et on plusieurs joueurs talentueux pour le faire. “

Mauricio Pochettino a également voulu féliciter Mauro Icardi, auteur d’un triplé ce soir. “Je suis content de ses trois buts, quand il est sur le terrain il a l’opportunité de marquer, je suis très content ce qu’il a fait mais je n’ai pas décidé s’il jouera samedi ou pas. Ce n’est pas toujours facile quand un joueur enchaîne les blessures. J’en profite pour saluer le travail du secteur médical.”