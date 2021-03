Nasser al-Khelaïfi présent dans le top 30 des présidents du football français établi par FF

Cette semaine, France Football a établi son top 30 des présidents du football français depuis 1945. Un classement qui prend en compte sept critères tels que la vision, le palmarès, la probité, la côte de sympathie, l’esprit bâtisseur, l’impact international et la longévité. “Autant de catégories notées sur 10, le cumul des notes offrant un total permettant de classer les 30 plus grands patrons de club français depuis 1945”, précise FF via son site internet.

Président du PSG depuis 2011, Nasser al-Khelaïfi se situe à la 6e place de ce classement établi par France Football. Ce top 30 est dominé par le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Les anciens présidents du PSG –Daniel Hechter (28e), Francis Borelli (14e) et Michel Denisot (9e) – sont également présents dans ce classement.

Top 30 des présidents du football français depuis 1945, établi par France Football