Kylian Mbappé meilleur buteur de Ligue 1 en 2021

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations, Kylian Mbappé est également l’attaquant le plus prolifique du championnat de France en 2021 avec 8 buts. Il devance les attaquants de Nice Amine Gouiri (7 buts), Jonathan David (LOSC, 7 buts) et Ui-Jo Hwang (Bordeaux, 7 buts). Kylian Mbappé qui marque un but toutes les 131 minutes en Ligue 1 en 2021, sixième au classement des meilleurs ratios buts par temps de jeu (minimum trois buts). Ce classement est dominé par le Monégasque Stevan Jovetic avec un but toutes les 82 minutes. Le podium est complété par deux Parisiens, Neymar (1 but toutes les 105 minutes) et Pablo Sarabia (1 but toutes les 123 minutes). Moise Kean est également dans ce top 15 à la 13e place (1 but toutes les 160 minutes).

Classement des buteurs en 2021 en Ligue 1 :

1. Kylian Mbappé (PSG) : 8 buts

2. Amine Gouiri (OGCN), Ui-Jo Hwang (FCGB), Jonathan David (LOSC) : 7

5. Memphis Depay (OL), Wissam Ben Yedder et Kevin Volland (ASM), Terem Moffi (FCL) : 6

9. Guillermo Maripan (ASM), Ludovic Ajorque (RCSA), Renaud Ripart (NO) : 5

Classement des meilleurs ratios buts par temps de jeu en 2021 (mini. 3 buts) :



1. Stevan Jovetic (ASM) : 1 but toutes les 82 minutes (4)

2. Neymar (PSG) : 105 minutes (3)

3. Pablo Sarabia (PSG) : 123 minutes (3)

4. Aleksandr Golovin (ASM) : 127 minutes (4)

5. Elye Wahi (MHSC) : 130 minutes (3)

6. Kylian Mbappé (PSG) : 131 minutes (8)

7. Jonathan David (LOSC) : 138 minutes (7)

8. Charles Abi (ASSE) : 143 minutes (3)

9. Ui-Jo Hwang (FCGB) : 146 minutes (7)

10. Wissam Ben Yedder (ASM) : 150 minutes (6)

11. Terem Moffi (FCL) : 154 minutes (6)

12. Niclas Eliasson (NO) : 157 minutes (4)

13. Moïse Kean (PSG) : 160 minutes (4)

14. Arkadiusz Milik (OM) : 172 minutes (3)

15. Amine Gouiri (OGCN) : 174 minutes (7)