Alors que son nom revenait avec insistance du côté d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, Marco Verratti pourrait finalement poursuivre sa belle aventure au PSG.

Marco Verratti sera-t-il toujours un joueur du PSG à l’issue du mercato estival 2023 ? Après avoir prolongé son bail avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2026 à la fin de l’année passée, l’international italien n’est plus jugé comme étant intransférable à l’instar de Kylian Mbappé. Désireux de mettre fin aux privilèges accordés depuis de trop nombreuses années aux stars de l’équipe, Nasser al-Khelaïfi ne souhaite plus retenir les joueurs contre leur volonté. Mais il ne compte pas les brader non plus. Ces derniers jours, plusieurs médias faisaient état d’un intérêt prononcé du club d’Al-Hilal pour le milieu de 30 ans. Mais finalement, Marco Verratti pourrait prolonger l’aventure chez les Rouge & Bleu, lui qui est arrivé dans la Ville Lumière à l’été 2012.

À voir aussi : Le dossier du milieu de terrain au PSG (parties 1/2) : une gestion catastrophique qui dure…

En effet, comme le rapporte Matteo Moretto, Marco Verratti pourrait rester au PSG pour la saison 2023-2024. Malgré son changement de discours sur les stars de l’équipe, le patron des Rouge & Bleu souhaite que le numéro 6 continue sous les cieux parisiens, précise le journaliste de Relevo. Cependant, comme indiqué précédemment, le PSG ne fermera complètement la porte à son joueur mais espèrerait entre 70M€ et 80M€ pour le laisser filer. Al-Hilal aurait offert une offre de 30M€, immédiatement rejetée par le board parisien. En cas de départ en Arabie saoudite, l’ancien de Pescara aurait déjà un accord avec le club basé à Riyad autour d’un bail de 3 saisons. Ainsi, les informations du média Revelo confirment celles de L’Equipe. Marco Verratti pourrait ainsi poursuivre son aventure au PSG. Luis Enrique souhaiterait notamment en faire un de ses hommes de base du milieu de terrain lorsque l’Italien retrouvera un bon niveau de forme.