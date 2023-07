Chantier d’une importance capitale, le milieu de terrain du PSG est aujourd’hui à l’honneur. Depuis 7 ans, le niveau du milieu parisien est remis en question. Quelle serait alors la meilleure association possible dans le coeur du jeu au vu de l’effectif parisien ? Retour en détail.

Qualité en baisse depuis des années, le milieu du PSG ne réussit pas à rassurer. On note toujours aussi peu d’arrivées qualitatives malgré plusieurs mercatos et des millions investis. Place primordiale du football moderne, Paris est loin (voire très loin) du haut standing que requiert la Ligue des Champions. Ce dossier retracera l’historique du milieu parisien sous QSI, de son âge d’or à sa déchéance. Mauvais recrutements, salaires délirants, confrontations eu Europe etc… Retour en profondeur sur la chute de l’empire du milieu.

1) Autopsie d’un secteur de jeu sinistré

Avant tout, une retrospective est nécessaire. Comment en sommes-nous arrivés là après le trio emblématique Motta, Matuidi, Verratti ? Gouverner c’est prévoir, et à ce jeu là le PSG n’a clairement pas été bon dans son entrejeu. À l’heure où des renforts de poids étaient attendus, le club n’a jamais su signer des joueurs de niveau supérieur de présent et d’avenir. À titre d’exemple, depuis l’achat de Thiago Motta décembre 2012, aucun top milieu de terrain n’a été signé. Paris a recruté 19 joueurs dans ce secteur de jeu pour 339,6M€ depuis son maestro italien, lesquels sont :

Verratti : 12M€

Cabaye : 25M€

Stambouli : 8,6M€

Krychowiak : 27.5M€

Lo Celso : 10M€

Ben Arfa : Libre

Lassana Diarra : Libre

Paredes : 47M€

Gueye : 30M€

Herrera : Libre

Danilo : 20M€

Rafinha : 1.5M€

Wijnaldum: Libre

Renato : 15M€

Soler : 18M€

Ruiz : 23M€

Vitinha : 42M€

Ndour : Libre

Ugarte : 60M€

Beaucoup de quantité… mais très peu de qualité. Outre les arrivées récentes, aucune recrue ne s’est véritablement imposée (hormis bien évidemment Marco Verratti) et tous (ou presque) ont fini indésirable aux yeux du club. Paris a préféré distiller des sommes sur plusieurs joueurs au mieux moyen, au pire mauvais, au lieu de signer en qualité et moins en quantité. Au delà de ces sommes il faut également mentionner les salaires associés à leur venue. L’arrivée la plus symbolique de ce problème est sans l’ombre d’un doute celle de l’argentin, Leandro Paredes. Le champion du monde n’a jamais pu convaincre sur le long terme malgré de grosses prestations en Ligue des Champions, et est aujourd’hui persona non grata. Cette accumulation d’échecs tant sportifs que financiers ont poussé le club dans la situation actuelle.

Ander Herrera et Georginio Wijnaldum

Avec en prime un Verratti sur le départ, le milieu parisien n’a jamais été aussi faible. L’Italien n’est plus intouchable et la porte d’un départ semble être ouverte. Fabrizio Romano, L’Équipe, RMC Sports et d’autres sources italiennes font toutes mentions d’un accord trouvé entre Verratti et le club saoudien d’Al Hilal. Paris se montre ouvert à la vente de son joueur, sous condition d’une offre conséquente frôlant la barre des 100M€. Malgré la prolongation du Petit Hibou en hiver dernier, le ras-le-bol a poussé l’Italien a accepté l’offre saoudienne. Seul au monde dans un milieu sinistré depuis 2018, le point de non retour semble avoir été atteint.

2) État des lieux

Comme énoncé plus haut, l’effectif est loin d’être le mieux armé du vieux continent. Paris souffre de la comparaison face à ses concurrents européens voire même de certaines équipes de Ligue 1. Le PSG compte pas moins de 13 milieux de terrain sous contrat, dont un seul au niveau dominant : Marco Verratti. Problème, l’Italien n’a jamais su être fiable physiquement et est sur le départ. Foncièrement certaines critiques à l’encontre du joueur sont audibles et d’autres beaucoup moins. Au lieu d’entourer le seul milieu de niveau supérieur de l’effectif, Paris n’a fait qu’accentuer l’écart avec ses coéquipiers. Ses problèmes de fiabilité ne sont un secret pour personne. Le club ne semble pas avoir appris de cela au point de n’avoir jamais renforcé significativement son entrejeu. Comme le démontre le travail du spécialiste statistiques Paris Stat Germain, en dépit de sa mauvaise saison Marco Verratti reste le meilleur milieu du club de la capitale.

Heat Map Verratti 2020 – Sofascore

Son hypothétique départ poserait moins de problèmes si la relève était là… Or, ne c’est pas le cas ! En deux mercatos, Luis Campos a procédé à une refonte totale du milieu parisien. Parmi les joueurs présents actuellement dans le coeur du jeu, six sont venus grâce au Portugais. En deux ans, Luis Campos est devenu le patron du sportif qui a le plus investi au milieu de terrain sous QSI : 158M€. À titre de comparaison, sur ses deux passages Leonardo a dépensé 95M€ et Antero Henrique 77M€. La qualité a-t-elle été au rendez-vous avec près de 160M€ ? Voici les recrues signées par Luis Campos au milieu de terrain pour renforcer l’effectif :

Renato Sanches : 15M€

Carlos Soler : 18M€

Fabian Ruiz : 23M€

Vitinha : 42M€

Manuel Ugarte : 60M€

Cher Ndour : Libre

Fabian Ruiz

Un mercato intéressant pour le Celta Vigo… beaucoup moins pour un prétendant au titre suprême en Europe. Le problème, encore une fois, réside dans le fait que ces joueurs soient propulsés au rang de titulaire. Nuance tout de même sur les jeunes joueurs à fort potentiel à qui l’avenir tend les bras. Cependant, pour qu’un jeune s’épanouisse, un contexte favorable doit exister en amont. Par exemple, Verratti à son arrivée grandi au milieu de tauliers comme Matuidi, Motta. Même exemple pour Marquinhos, qui débarque à 19 ans, et qui évolue aux cotés de Thiago Silva, Alex ou encore David Luiz. Aujourd’hui auprès de qui des jeunes comme Vitinha ou Ugarte vont pouvoir apprendre ? Ici réside le grand drame du milieu du PSG : le manque de top joueurs.

À lire aussi: Mercato : Paris toujours à fond sur Bernardo Silva

3) Les actes manqués

Au milieu de ces arrivées, pauvre en qualité, le PSG à malgré tout tenté d’attirer ces fameux joueurs du calibre supérieur. Symbole de l’échec et de la déchéance du milieu parisien, le club de la capitale n’a jamais pu signer un grand nombre de tops joueurs. La piste la plus récente qui n’a pas aboutie est évidemment Aurélien Tchouameni. L’ancien monégasque, priorité du PSG l’été dernier, a finalement rejoint le Real Madrid pour la somme rondelette de 105M€ (avec bonus). Dans le même registre, il y a également le raté Camavinga qui rejoindra également les Merengue à l’été 2021. Impossible de ne pas citer le fiasco du transfert avorté dans les derniers instants de Frenkie De Jong dans des conditions insolites. Il y a également Fabinho, qui devait débarquer avec Mbappé à l’été 2017 dans le cadre d’un échange avec Lucas Moura. Ce dernier refusera de rejoindre Monaco et le milieu défensif brésilien prendra la direction de Liverpool en 2018.

Frenkie De Jong en 2019 – Instagram

En 2020, il y a également l’échec Thiago Alcantara qui rejoindra Liverpool tandis que le PSG signera finalement… son petit frère Rafinha avec le succès que l’on connait. Il y a également les ratés répétitifs sur des joueurs comme Kanté ou Pogba qui, malgré plusieurs approches, ne sont jamais arrivés. Dans cette foule de joueurs, il y a aussi eu la désillusion Kevin De Bruyne qui a déclaré en 2018: « J’aurais pu signer au PSG« . Le Belge sera finalement convaincu par le projet des Cityzens. On peut également citer les échecs des prêts potentiels de Tanguy Ndombele, Tiémoué Bakayoko ou encore la non-arrivée de Juan Mata en 2014. Plus récemment, on peut citer Ilkay Gundogan qui a préféré rejoindre le Barça plutôt que le PSG ou le dossier Bernardo Silva en plein dans l’actualité.

Un dernier pour la route et pas des moindre, le cas Enzo Fernandez. Au cours d’une vidéo avec un youtubeur argentin, le champion du monde a été interrogé sur ses préférences au milieu de terrain et quel club il aimerait rejoindre. Il répondra « Marco Verratti » et « PSG« , volonté affichée et claire de rejoindre le club Rouge & Bleu. Luis Campos a tenté de le faire venir depuis River Plate à l’été 2022, alors côté entre 20M€ et 30M€, malheureusement en vain. Benfica avait pris de l’avance et la direction parisienne voulait couper court au clan sud-américain. Enzo Fernandez rejoindra finalement Lisbonne, remportera la Coupe du Monde et sera sacré meilleur jeune de la compétition avant de rejoindre Chelsea pour 121M€.

À lire aussi : Mercato – Le PSG déjà distancé dans le dossier Enzo Fernandez ?

En somme la salle des machines, comme il a été énoncé, manque cruellement de qualités immédiates et d’avenir. Une mauvaise gestion économico-sportive qui a poussé le PSG dans une situation délicate. Accumulation de mauvais recrutements, salaires énormes, gros ratés sur le mercato et voilà comment on affaibli considérablement un secteur de jeu majeur. L’heure n’est pas à l’optimisme entre le départ en suspens de Marco Verratti, le dossier Bernardo Silva au ralenti et l’état actuel du milieu parisien. Un virage à 90 degrés semble avoir été pris et aujourd’hui, oui le PSG a un milieu de terrain indigne de son ses moyens et de ses ambitions.