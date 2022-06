Hier soir, trois joueurs du PSG terminaient leur saison avec leurs sélections nationales respectives. Gianluigi Donnarumma défiait l’Allemagne de Thilo Kehrer dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Après un match nul le 4 juin dernier (1-1), les Allemands et Italiens s’affrontaient de nouveau hier sur la pelouse du Borussia Park. Une rencontre pour laquelle Gianluigi Donnarumma était titulaire et capitaine. Thilo Kehrer était lui sur le banc et y est resté toute la partie. Contrairement au match aller, l’Allemagne a totalement dominé et surclassé la Squadra Azzurra avec une très large victoire (5-2). Elle est rentrée aux vestiaires avec deux buts de retard mais la note aurait pu être beaucoup plus salée si les Allemands s’étaient montrés plus efficaces. Ce qu’ils ont fait en seconde période en marquant trois buts. L’Italie a atténué la note en fin de match (78e et 94e). Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois montré une fébrilité dans ses dégagements au pied et est fautif sur le cinquième but allemand avec une relance hasardeuse interceptée par Gnabry, qui a transmis le ballon à Werner pour que ce dernier marque.

Donnarumma agacé devant la presse

À l’issue de la rencontre, le gardien du PSG a été interrogé par la Rai sur sa nouvelle erreur. Et il s’est montré agacé. « Mon erreur ? Nous avons tous fait des erreurs, j’aurais pu dégager le ballon. Après les erreurs, nous grandissons. Maintenant, regardons-nous les uns les autres, reposons-nous et recommençons. Encore une erreur de ma part ? Quand est-ce arrivé la première fois ? Après une faute contre le Real ? Si vous voulez faire de la polémique… Pas de problème, en tant que capitaine, j’assume et j’avance la tête haute.«

Le Costa Rica de Keylor Navas qualifié pour la Coupe du Monde

Hier soir, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande s’affrontaient pour le dernier ticket pour la Coupe du Monde 2022. Pour cette rencontre, Keylor Navas était titulaire et capitaine. Le Costa Rica a rapidement pris l’avantage grâce à un but Joel Campbell dès la troisième minute de jeu. Le gardien du PSG a encore réalisé quelques parades importantes contre des Néo-Zélandais qui ont joué les 20 dernières minutes à dix. Le Costa Rica a réussi à conserver son petit but d’avance (1-0) pour rejoindre le Qatar. Ils seront dans le groupe E en compagnie de l’Allemagne, de l’Espagne et du Japon.

L’émotion de Keylor Navas après la qualification

Le gardien du PSG, qui va participer à sa troisième Coupe du Monde après 2014 et 2018, n‘a pas caché ses émotions après cet accomplissement.

« Dans la vie, il faut vivre le moment présent, j’ai vécu de très beaux moments, mais se qualifier pour un Mondial, c’est toujours quelque chose de merveilleux, s’enflamme le numéro 1 du PSG pour Teletica. Nous n’avons jamais cessé d’y croire même si nous avons joués beaucoup de matches à la limite. Maintenant, il faut profiter et on verra ce qui se présentera. Nous savions ce que nous jouions.«