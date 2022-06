La Ligue des Nations se poursuit pour les sélections européennes. Après un match nul rassurant face à l’Allemagne (1-1) la semaine passée, l’Italie recevait la Hongrie, ce mardi, pour la deuxième journée du groupe 3 de la Ligue A. Sans Marco Verratti, touché à la cheville et non retenu pour la Ligue des Nations, la Nazionale italiana pouvait compter sur l’autre Parisien sélectionné, Gianluigi Donnarumma, malgré une blessure au doigt. Et comme Presnel Kimpembe avec l’équipe de France, le gardien du PSG a eu l’honneur de porter le brassard de capitaine lors de cette rencontre, en profitant de l’absence d’Alessandro Florenzi dans le onze de départ.

Donnarumma capitaine auteur de plusieurs arrêts décisifs

À l’image de sa rencontre face aux Allemands, le portier de 23 ans s’est montré rassurant dans les cages et a permis à son équipe de remporter ce match (2-1) après des réalisations de Nicolo Barella (30′) et Lorenzo Pellegrini (45′). Suite à la réduction du score de la Hongrie (c.s.c de Gianluca Mancini à la 61e minute), le champion d’Europe 2021 a rassuré ses partenaires avec quelques parades déterminantes. Une bonne prestation qui lui a valu la note de 6,5/10 dans la Gazzetta dello Sport : « Un doigt dans une attelle ? Une blessure ? Qui a remarqué. Donnarumma ne rate pas une occasion, il gagne son duel face à Sallai qui a tiré trois fois. Il est aussi très juste quand il dégage balle au pied et quand il sort de sa zone. Une sécurité. »

À l’issue du match, Gianluigi Donnarumma a exprimé sa fierté de porter le brassard de capitaine avec l’Italie, dans des propos rapportés par L’Equipe. Il est également revenu sur sa blessure au doigt : « C’était une émotion indescriptible de porter le brassard de capitaine, il n’y a pas de mots. Ma blessure au doigt ? Pour ce maillot, on peut jouer même sans un doigt ! Je dois remercier l’encadrement médical qui m’a aidé au mieux parce qu’il y a deux jours ce n’était pas pensable de jouer. Avec la volonté et leur aide, j’ai réussi à entrer sur le terrain. Je jouerai tant que c’est possible. Il y avait une grande envie de repartir ensemble, d’être bien ensemble. Il fallait une victoire pour bien repartir. On ira de l’avant avec notre volonté et notre union. Il y avait ce besoin de repartir avec ces jeunes joueurs qui sont arrivés, ils se sont mis à disposition, avec le bon esprit, parce que ce maillot n’a pas de prix. »