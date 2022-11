Keylor Navas va débuter sa Coupe du Monde ce mercredi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1) avec un match contre l’Espagne de Carlos Soler et Pablo Sarabia. Le portier du PSG, qui n’a pas joué cette saison est revenu sur sa situation particulière avant de jouer son troisième Mondial.

Lors de son arrivée au PSG l’été dernier, Christophe Galtier a fait un choix dans la hiérarchie des gardiens. Fini l’alternance, Gianluigi Donnarumma est le numéro 1, Keylor Navas sa doublure. Le portier italien a joué l’intégralité des matches des Rouge & Bleu cette saison (22 matches). L’ancien madrilène arrive donc au Qatar sans match joué cette saison. Contre les Espagnols, il va participer à son premier match officiel depuis 162 jours et le match de barrage au Mondial contre la Nouvelle-Zélande (14 juin). Dans une interview accordée à l’Equipe, il est revenu sur sa situation et son mental de fer.

« Ma situation actuelle n’est pas facile mais… »

« Avoir un mental fort est très important. Ma situation actuelle n’est pas facile mais je suis prêt pour jouer à n’importe quel moment. Je n’ai aucune appréhension d’aller sur le terrain. Arrêter les ballons, ça ne s’oublie pas. C’est comme quand on a des examens à l’université. Si tu as bossé avant, tu t’assois en te disant que tu seras capable de répondre, quelles que soient les questions. Là, c’est pareil. Si tu t’entraînes fort, avec sérieux, tu es confiant. J’aurais aimé arriver en ayant disputé au moins 15 matches, avoue le gardien du PSG dans cette interview. Cela ne sait pas passé ainsi, OK. C’est là qu’avoir un mental fort joue un grand rôle, comme le travail. Je me prépare avec sérieux, je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange. Une fois à la maison je continue en effectuant un travail que personne ne voit. J’ai tout fait pour arriver dans les meilleures dispositions.«

Navas veut jouer tant qu’il sent bien

Keylor Navas, encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, a dévoilé combien de temps il pensait encore jouer au football. « Tant que je me sentirai bien. Combien d’années, je ne sais pas. Pour le moment, je me sens capable de jouer tous les matches sans problème. Grâce à Dieu, je suis rarement blessé. J’ai commencé à prendre soin de mon corps assez jeune, mais je vais bientôt avoir 36 ans et si je me sens très bien, c’est aussi le résultat du travail effectué ces huit dernières années. Rester dans le milieu du football ? Je me vois bien faire des choses liées au monde du foot mais je ne pense pas être dépendant du football. D’autres choses m’intéressent. J’aimerais aider ma femme dans ses projets. On a une fondation pour venir en aide aux enfants. J’aimerais également poursuivre les affaires que nous avons lancées. Rester en Europe après ma carrière ? Pour le moment, je me vois bien vivre en Espagne. C’est mon second pays, mes enfants y sont nés, mes affaires sont là-bas. Ma femme est décoratrice d’intérieur.«