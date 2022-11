Malgré un temps de jeu nul au PSG cette saison, Keylor Navas a été convoqué avec le Costa Rica pour participer à la Coupe du Monde. Cadre et capitaine de la Sele, l’ancien madrilène est impatient de jouer sa troisième Coupe du Monde.

Après l’alternance sous Mauricio Pochettino la saison dernière, Christophe Galtier a tranché pour le poste de gardien de but. Gianluigi Donnarumma est le numéro 1, Keylor Navas la doublure. Irréprochable depuis son arrivée au PSG durant l’été 2019, le portier costaricain a vu le club de la capitale profiter d’une opportunité de marché pour récupérer l’Italien, l’un des gardiens les plus prometteurs d’Europe, libre de tout contrat. Cette saison, Keylor Navas n’a donc pas encore joué. Dans une interview accordée à El Pais, il est revenu sur sa situation.

« Je me sens bien, je me sens calme »

« Lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens vous respectent, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez votre meilleure version pour les aider, mentalement cela nous aide beaucoup à bien faire les choses. Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout. C’est ma troisième Coupe du monde, alors j’ai vraiment envie d’en profiter et d’aider mon pays. Je me sens bien, je me sens calme. Nous n’allons pas ignorer une réalité: il est toujours préférable de jouer, mais cela dépend aussi beaucoup de la façon dont on se concentre pour jouer une Coupe du monde. Je suis très bien entraîné. »