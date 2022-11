La planète football s’apprête à vivre sa 22e édition de la Coupe du Monde, une nouvelle qui annonce une longue période sans actualité pour le PSG. Cependant, le club de la capitale reste concerné par ce Mondial au Qatar avec onze joueurs qui seront engagés avec sept nations différentes. Zoom sur le Costa Rica de Keylor Navas.

A l’occasion de cette Coupe du Monde 2022, le Costa Rica va participer à sa sixième phase finale internationale de son histoire. Ce Mondial au Qatar sera par ailleurs le troisième consécutif pour Keylor Navas. La 31e nation au classement FIFA réalise son meilleur résultat en Coupe du Monde en 2014 au Brésil en se hissant jusqu’en quart de finale. A l’époque, Keylor Navas tenait déjà les cages du Costa Rica pour sa première participation à un Mondial, et terminant ainsi deuxième meilleur gardien de but derrière le champion du monde de cette année, Manuel Neuer. Au Brésil, le Costa Rica avait terminé premier de son groupe, qualifié de « groupe de la mort » avec l’Italie, l’Angleterre et l’Uruguay. Une performance historique avec Keylor Navas en héro, qui a été notamment protagoniste au moment d’une séance de tirs au but en huitième de finale face à la Grèce. Les Costariciens avaient s’étaient finalement inclinés face aux Pays-Bas, une nouvelle fois à l’occasion d’une séance de tirs au but. Un quart de finale au bout duquel le gardien du PSG a été élu homme du match, malgré la défaite.

En passant par les barrages afin de se qualifier pour l’échéance internationale au Qatar, le Costa Rica a atterri dans le groupe E, en compagnie de l’Espagne, l’Allemagne et le Japon. Un véritable challenge à relever pour la sélection de Keylor Navas qui compte comme bilan en Coupe du Monde : 15 matches – 5 victoires – 5 nuls – 5 défaites (19 buts inscrits pour 28 encaissés).

Quel Keylor Navas au Qatar ?

Sous les couleurs du PSG, Keylor Navas est barré par la nomination en tant que gardien de but numéro un de Gianluigi Donnarumma. A 35 ans, le portier Rouge & Bleu va disputer la Coupe du Monde 2022 sans avoir joué la moindre minute cette saison. Entre la hiérarchie établie par Christophe Galtier et les blessures, le Costaricien a foulé une pelouse pour la dernière fois le 23 juillet dernier en disputant 57 minutes face aux Urawa Reds en match de préparation. Le dernier match officiel de Keylor Navas remonte lui au 14 juin 2022 avec le Costa Rica, lors de la victoire (1-0) face à la Nouvelle-Zélande en barrage de la Coupe du Monde 2022. En sélection, la situation est bien différente. En effet, Keylor Navas est le capitaine des Ticos, leader et véritable pierre angulaire de son équipe nationale. Pour son troisième et possiblement dernier Mondial, Keylor Navas a logiquement été sélectionné par Luis Fernando Suarez. Ce dernier a par ailleurs été le premier à communiquer la liste de joueurs convoqués pour le Mondial 2022. Clairement en manque de temps de jeu, de rythme et de repères, Keylor Navas a tout de même l’expérience et le talent pour se transcender à l’approche d’un tel évènement. Une fenêtre internationale qui également faire office de véritable bol d’air pour le portier Rouge & Bleu, tant sa situation est difficile à vivre sous les cieux parisiens.

Face à des adversaires tel que l’Espagne, l’Allemagne et le Japon, les Costariciens devront relever un véritable défi s’ils souhaitent rejoindre les huitièmes de finale. A noter que des joueurs du PSG se croiseront donc lors de la rencontre Costa Rica – Espagne. Un match qui verra Keylor Navas faire face à Pablo Sarabia et Carlos Soler.

Liste du Costa Rica pour la Coupe du Monde 2022

Gardiens : Keylor Navas , Esteban Alvarado, Patrick Sequeira

, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira Défenseurs : Keysher Fuller, Óscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Bryan Oviedo, Carlos Martínez, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Daniel Chacón

Keysher Fuller, Óscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Bryan Oviedo, Carlos Martínez, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Daniel Chacón Milieux : Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Anthony Hernández, Brandon Aguilera, Jewison Bennette, Youstin Salas, Roan Wilson, Douglas López, Álvaro Zamora, Gerson Torres

Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Anthony Hernández, Brandon Aguilera, Jewison Bennette, Youstin Salas, Roan Wilson, Douglas López, Álvaro Zamora, Gerson Torres Attaquants : Joel Campbell, Johan Venegas, Anthony Contreras