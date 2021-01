Alors que l’infirmerie commençait à se vider ces dernières semaines – Juan Bernat seul absent pour blessure – cette dernière a accueilli Ander Herrera, Keylor Navas et Marquinhos ces derniers jours. Après avoir beaucoup joué depuis le début de la saison, le milieu de terrain espagnol avait été ménagé contre Montpellier en raison d’une petite douleur musculaire. Le PSG ne voulait prendre aucun risque avec son numéro 21 (31 ans). Herrera n’est pas à l’entraînement depuis le début de la semaine et devrait être forfait pour le déplacement à Lorient dimanche après-midi (15 heures, Téléfoot La Chaîne). Cela devrait être le même constat pour Keylor Navas et Marquinhos. Le portier a reçu un coup au niveau de la poitrine avant la rencontre face à Montpellier durant laquelle il a été remplacé à la mi-temps par Sergio Rico. Navas ne s’est pas entraîné de la semaine et ne devrait donc pas faire le déplacement en Bretagne rapporte Le Parisien. De son côté, le capitaine parisien souffre d’une petite lésion à l’adducteur droit “contractée en seconde période face à Montpellier.” Il devrait lui aussi faire l’impasse sur cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1.