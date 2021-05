UNFP – Navas meilleur gardien, Mbappé meilleur joueur (LP)

Après avoir remporté la Coupe de France hier soir, le PSG a encore un titre à aller chercher avec la Ligue 1. Pour cela le PSG devra s’imposer à Brest alors que Lille devra faire nul à Angers. Malgré une saison compliquée (8 défaites) les Rouge & Bleu peuvent donc remporter leur 10e titre de Champion de France. Et si le PSG est encore en course, il le doit notamment à Keylor Navas et Kylian Mbappé. Les deux joueurs sont nommés pour les Trophées UNFP de fin de saison. Et selon les informations du Parisien, le portier costaricain va remporter le Trophée UNFP du meilleur gardien devançant Mike Maignan. Meilleur buteur de la Ligue 1 (26 ans) et en très grande forme ces dernières semaines, Kylian Mbappé devrait se succéder à lui même en remportant le trophée de meilleur joueur. “Crise sanitaire oblige, il n’y a pas, cette année, de cérémonie pour récompenser les meilleurs acteurs de la saison 2020-2021 du football français. Les trophées UNFP ont, donc, donné naissance, depuis le samedi 15 mai 2021 pour la Ligue 2 BKT, à une multitude d’événements qui consacrent les lauréats de chacune des catégories“, conclut le quotidien francilien.