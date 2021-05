Dall’Oglio : “Si le PSG est au-dessus, c’est à eux de le montrer”

Le PSG ira dimanche à Brest pour gagner et espérer que Lille n’en fasse pas autant à Angers. Un tel cas de figure permettrait à Paris d’être champion de France 2021 sur le gong, de façon inespérée. Oui mais voilà, si le SCO est en vacances, le Stade Brestois 29 est à un point de la place de barragiste. Les Bretons entendent lutter de toutes leurs forces pour faire un résultat face au PSG. Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur du SB29, est même assez confiant.

“On semblait à l’abri mais en football on ne l’est jamais. Vous m’avez toujours entendu être prudent là-dessus. On a eu des jokers, on les a grillés les uns après les autres. On est tous sur l’objectif du maintien, on fera le bilan après. On a hâte d’être dimanche. Les semaines sont longues mais on se prépare dans les meilleures conditions. La priorité est que tout le monde ait pu récupérer après Montpellier, a déclaré l’entraîneur du SB29 en conférence de presse. On va jouer le PSG, l’une des meilleures équipes d’Europe. On a conscience qu’on va devoir faire un exploit mais on a l’audace d’y croire. On va faire le match avec toute l’énergie possible. Chaque match est différent. Le PSG aura toutes ses forces, à nous d’être au mieux de notre forme. Ce qu’on maîtrise, c’est notre organisation et notre courage et si le PSG est au-dessus, c’est à eux de le montrer. On sait qu’on aura ces moments difficiles dans le match. Il faudra être dans un état d’esprit collectif total. Il faudra cette discipline qu’on a pu voir à Montpellier. On sent de la concentration chez les joueurs. On a été déçus juste après le match à Montpellier, on s’est ensuite remobilisés rapidement. Il y a de l’énergie à l’entraînement, il faudra l’appliquer au match. Le PSG est un très belle équipe qui a fait un superbe parcours en Ligue des Champions mais c’est une équipe qui a été accrochée plusieurs fois par des équipes beaucoup plus modestes. Pourquoi pas nous ?”