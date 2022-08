Navas ne sera pas retenu par le PSG en cas de bonne offre

Après sa première victoire de la saison en Ligue 1 face à Clermont hier soir (0-5), le PSG continue de s’activer sur le marché des transferts. Alors que quatre recrues ont été enregistrées (Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele), le club de la capitale s’est aussi donné pour mission de vendre des joueurs. Plusieurs d’entre eux sont considérés comme des indésirables et d’autres font partie du projet mais pourraient tout de même quitter le club.

Naples veut recruter Navas

C’est le cas de Keylor Navas, qui est considéré comme « un grand professionnel et grand gardien de but ». Mais selon Fabrizio Romano, le Costaricien pourrait partir en cas de bonne offre. Si Naples est en discussion pour s’attacher les services de Kepa, le club italien s’est aussi penché sur le cas Navas. En effet, selon le journaliste italien, Naples discute pour recruter le joueur de 35 ans. Les négociations avec Kepa semblent bloquer et le club italien voudrait rapidement régler son problème de gardien de but, selon Gianluca Di Marzio. Les Napolitains souhaitent conclure le dossier Navas rapidement.

Pour rappel, le dossier est indépendant du cas Fabian Ruiz, joueur napolitain courtisé par le Paris Saint-Germain. Les Rouge & Bleu souhaitent boucler le dossier du milieu de terrain avec ou sans Keylor Navas dans la transaction, selon les dires de Fabrizio Romano.