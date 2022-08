Keylor Navas prêt à dire « oui » à Naples

Depuis l’arrivée officielle de Christophe Galtier sur le banc du PSG, la hiérarchie des gardiens est clairement établie. En effet, c’est désormais Gianluigi Donnarumma qui protègera les cages Rouge & Bleu en tant que titulaire. Ce qui engendre pour Keylor Navas, une relégation officielle au rang de gardien numéro deux, et donc un temps de jeu considérablement réduit. En plein mercato estival, cette situation mène le portier costaricain à une réflexion sur son avenir sous les cieux parisiens. Une réflexion qui a de grandes chances d’aller au bout tant l’ancien du Real Madrid est désireux d’avoir du temps de jeu, et qu’il ne manque de pas de prétendants. Parmi les prétendant, c’est Naples qui se détache, et le gardien de but n’est pas insensible à cet intérêt.

Une final entre Navas et Kepa pour une place à Naples

Souhaitant s’attacher les services d’un gardien titulaire à installer sur sa ligne de but, Naples est sur deux pistes. La première d’entre elles mène à Kepa Arrizabalega et fait l’objet de discussions entre le pensionnaire de Serie A et Chelsea qui se sont tenues aujourd’hui selon Il Matino. De l’autre côté, toujours selon le média italien, Keylor Navas serait prêt à dire « oui » à Naples pour un prêt de deux ans.