Angers / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG pouvait être sacré champion de France dès ce mercredi soir à l’issue de cette 33e journée de Ligue 1. En déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO, les Rouge & Bleu devaient réaliser un meilleur résultat que l’OM (qui affrontait le FC Nantes) pour espérer valider officiellement son 10e sacre en France. Privé de neuf joueurs, Mauricio Pochettino a innové avec un schéma en 3-4-3. Blessé à l’échauffement, Mauro Icardi est remplacé par Eric Dina Ebimbe au coup d’envoi.

Le PSG prend ce match au sérieux avec une ouverture du score rapide de l’inévitable Kylian Mbappé suite à une frappe très puissante (28e). Les Rouge & Bleu continuent de gérer tranquillement sans subir la moindre occasion et doublent la mise juste avant la mi-temps grâce à Sergio Ramos. C’était la quatrième titularisation de l’international espagnol et c’est déjà son deuxième but. Le défenseur central coupe un centre au premier poteau d’une belle tête croisée. Les Parisiens multiplient les occasions en deuxième mi-temps et le capitaine Marquinhos va inscrire son quatrième but de la saison. À noter que les jeunes Xavi Simons, El Chadaille Bitshiabu et Edouard Michut sont entrés en cours de jeu… Mais ce dernier s’est fait exclure après une grosse semelle (involontaire) sur Romain Thomas. Large victoire du PSG (3-0)… Mais pas de titre de champion de France puisque l’Olympique de Marseille s’est imposé à domicile face au FC Nantes (3-2), il faudra donc attendre ce samedi au Parc des Princes contre le RC Lens pour (potentiellement) fêter le nouveau gain de la Ligue 1.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 7 – Marquinhos 6,5 (c), Ramos 7, Kherer 6,5 – Hakimi 6,5, Danilo 6, Wijnaldum 5, Bernat 5, Dina Ebimbe 5 – Di Maria 6, Mbappe 7,5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 6 – Marquinhos 6,5 (c), Ramos 7 , Kherer 6 – Hakimi 6, Danilo 6, Wijnaldum 5,5, Bernat 5, Dina Ebimbe 5 – Di Maria 6, Mbappe 7

Les notes de Guillaume de Freitas : Navas 7 – Marquinhos 7 (c), Ramos 7, Kherer 7 – Hakimi 7, Danilo 7, Wijnaldum 6, Bernat 6, Dina Ebimbe 5 – Di Maria 7, Mbappe 7

Les notes de Mehdi Houzirane : Navas 7 – Marquinhos (c) 6, Ramos 7, Kherer 6,5 – Hakimi 6, Danilo 6, Wijnaldum 5, Bernat 6, Dina Ebimbe 5 – Di Maria 6, Mbappe 8

Les notes de Theodore Vives : Navas 6,5 – Marquinhos (c) 6, Ramos 7, Kherer 6,5 – Hakimi 6, Danilo 6,5 Wijnaldum 5, Bernat 5, Dina Ebimbe 5 – Di Maria 5,5, Mbappe 7,5

Les notes de Mickaël Rufet : Navas 7 – Marquinhos (c) 6.5, Ramos 7, Kherer 6,5 – Hakimi 6, Danilo 5 Wijnaldum 4, Bernat 6, Dina Ebimbe 4 – Di Maria 6, Mbappe 7

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 7 – Marquinhos (c) 6, Ramos 7, Kherer 6,5 – Hakimi 6, Danilo 6,5, Wijnaldum 4, Bernat 5, Dina Ebimbe 5 – Di Maria 6, Mbappe 7