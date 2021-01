Après des débuts réussis avec Tottenham lors de son arrivée à l’été 2019, Tanguy Ndombele a eu un creux et a perdu la confiance de son entraîneur, José Mourinho. Il ne jouait pratiquement plus et sa relation avec le coach portugais s’est détériorée. Le milieu de terrain a voulu quitter les Spurs l’été dernier mais les Spurs l’ont retenu. Un bon choix puisqu’il a réussi à faire changer d’avis José Mourinho, qui en fait un titulaire indiscutable cette saison. Ndombele qui répond présent sur le terrain. Dans Téléfoot, il a été interrogé par Kylian Mbappé sur son avenir. Le numéro 7 parisien a expliqué qu’il aimerait bien rejouer avec Ndombele. Ce dernier n’a pas fermé la porte à une possible arrivée au PSG, dévoilant qu’il a été en contact plusieurs fois par les Rouge & Bleu. “Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas. Oui, j’ai parlé avec Kylian d’une possible venue au PSG. 2, 3 années de suite on en a discuté. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui à Tottenham ça se passe bien, mais pourquoi pas plus tard.“