À son arrivée, Christophe Galtier a tout de suite voulu rétablir la hiérarchie des gardiens de but. Le coach parisien a tout de suite expliqué que Gianluigi Donnarumma sera son choix numéro un, reléguant, ainsi Keylor Navas au rôle de doublure. Une situation qui ne serait pas vraiment du goût du principal intéressé, qui pourrait aller voir ailleurs. Si pendant de nombreuses semaines, aucune information n’a filtré sur la potentielle destination du costaricain, celui-ci pourrait finalement découvrir la Serie A et Naples.

Spaletti souhaite l’intégrer dans ses rangs avant la reprise du championnat

Selon les informations de Fabrizio Romano, le club italien et le Paris Saint-Germain seraient en négociations pour récupérer Keylor Navas dans ses rangs. Le Napoli, qui possède des finances assez serrées, ne devrait pas proposer un transfert pour le portier parisien mais plutôt un prêt. Comme l’explique nos confrères de Foot Mercato, si Naples n’est pas en mesure d’acheter l’ancien madrilène, il serait néanmoins ouvert à payer jusqu’à 50% de son salaire dans le cadre d’un prêt. De son côté Luciano Spalletti, l’entraîneur du club, voudrait que le dossier du gardien de but soit « bouclé rapidement » et aimerait pouvoir compter sur Keylor Navas pour la première journée de Serie A qui se jouera le 15 août prochain.