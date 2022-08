Le PSG est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain. Malgré les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, le club de la capitale souhaite ardemment procéder à une révolution dans son coeur du jeu, et prendre donc un nouvel élément. Pour cela, le club de la capitale s’est tourné vers Fabian Ruiz. Cette piste s’est accélérée ces dernières heures et semble se confirmer. Le joueur pourrait devenir la cinquième recrue parisienne de ce mercato, et son officialisation pourrait aussi arriver rapidement…

Plus que quelques détails à régler avec Naples

Très actif depuis le début de ce dossier, Fabrizio Romano donne davantage de détails en ce lundi matin. Selon ses informations, le Paris Saint-Germain possède un accord contractuel total avec le joueur et ce ne serait plus q’une question de « derniers détails » avec Naples avant que le deal ne soit conclu. Le journaliste explique que Luis Campos s’est penché sur le cas du milieu de terrain pour anticiper l’arrivée du Real Madrid dans ce dossier, qui souhaitait le récupérer gratuitement en 2023. De leur côté, nos confrères de Foot Mercato révèlent que Naples s’attend à une offre officielle parisienne dans les prochaines heures pour son joueur. Celle-ci devrait avoisiner les 25 millions d’euros et pourrait être acceptée. Le média confirme aussi qu’un accord a déjà été trouvé entre le joueur et le PSG pour un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 5 millions d’euros. Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain dès cette semaine ? Ça semble bien parti en tout cas !