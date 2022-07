Ce dimanche (20h sur Prime Video), le PSG disputera son premier match officiel de la saison 2022-2023. À cette occasion, le club de la capitale défiera le FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions. Et pour sa dixième participation de suite dans cette compétition (un record), les champions de France voudront parfaitement lancer ce nouvel exercice. Si un onze type semble se dessiner (à l’exception de Kylian Mbappé suspendu), un doute peut subsister au poste de gardien de but pour ce match de coupe. Nommé gardien numéro 1 par Christophe Galtier, Gigio Donnarumma va vivre sa deuxième saison chez les Rouge & Bleu. Et à quelques jours du match face aux Nantais, le portier de 23 ans a été questionné sur le Trophée des Champions, l’intégration des nouvelles recrues ou encore le système à trois défenseurs, dans un entretien pour PSG TV. Extraits choisis.

L’état d’esprit avant le Trophée des Champions

« On travaille beaucoup, avec cet objectif en ligne de mire. Nous devons absolument la gagner. On veut ramener le premier trophée de la saison à la maison, et on doit à la fois le faire pour nous, mais aussi pour tous les supporters qui nous soutiennent toujours. Alors allons-y avec la volonté de gagner, de nous donner à 110% ! Le coach nous a déjà prévenu que c’était un objectif clair. Ce ne sera pas facile, mais nous devons y aller pour tout donner. Ce trophée, on le veut pour commencer la saison dans les meilleures conditions. On sait combien c’est important. »

L’intégration des recrues

« Ils se sont bien intégrés, et nous sommes là pour eux. On fait en sorte de les aider à s’intégrer dans le groupe. Mais ce sont de très bons gars, ils n’ont absolument aucun problème pour ça, ils s’intègrent très bien. Même Vitinha, qui était avec nous au Japon, a tout de suite montré que c’était un gars super, et un grand joueur. Donc forcément, on est tous contents ! »

Ce que change le système à trois défenseurs pour lui

« Le coach aime beaucoup le pressing haut, donc je dois bien couvrir les espaces, mais j’avais déjà travaillé là-dessus avant, donc il n’y a pas de problèmes. Nous travaillons ensemble avec la défense et pour être en harmonie tous ensemble et essayer quand nous perdons le ballon, de le récupérer dès que possible. Tout va bien, on travaille bien. La défense à trois change quelques petites choses, mais nous devons juste mettre en place quelques détails. Nous sommes bien partis pour que ça fonctionne. »

Son ressenti un an après son arrivée

« Je vais très bien, je me sens chez moi après cette année. Ça fait maintenant un an que je suis à Paris et j’ai de nombreux amis ici. Je vais très bien, le groupe m’a beaucoup aidé. Nous sommes tous très, très proches, alors ça aide forcément afin que je me sente vraiment chez moi. Ce club, c’est quelque chose d’incroyable que tu je ne peux même pas expliquer. C’est une famille pour moi. Je suis heureux d’être ici, j’espère rester ici le plus longtemps possible, pour écrire l’histoire de ce club. Je l’espère vraiment. »