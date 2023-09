Newcastle en forme à une semaine du match face au PSG

Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, Newcastle retrouve des couleurs après un début de saison compliqué en Premier League.

Le PSG a parfaitement débuté sa campagne de Ligue des champions avec une victoire maîtrisée face au Borussia Dortmund (2-0) le 19 septembre dernier. Et après leur match de samedi face à Clermont, les joueurs de Luis Enrique retrouveront la compétition européenne avec un déplacement à St James’ Park pour affronter Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes, programmée le mercredi 4 octobre à 21h (Canal Plus et RMC Sport 1). Quatrième du dernier exercice de Premier League, le club anglais est parvenu à retrouver la C1, vingt ans après sa dernière participation. Pourtant, les hommes d’Eddie Howe restent un adversaire redoutable et ont su redresser la barre après un début de saison 2023-2024 compliqué. Malgré une victoire éclatante en ouverture de championnat face à Aston Villa (5-1), les Magpies ont par la suite enchaîné trois défaites d’affilée face à Manchester City (1-0), Liverpool (1-2) et Brighton (3-1).

Newcastle élimine Manchester City de la League Cup

Mais depuis le retour de la trêve, Newcastle a retrouvé son efficacité de la saison passée, notamment en Angleterre avec trois succès dont une éclatante victoire face à Sheffield United (8-0). Et ce mercredi, les Magpies ont réussi à prendre leur revanche sur les Cityzens de Pep Guardiola (1-0) en les éliminant de la League Cup dès le 3e tour de la compétition grâce à une réalisation de leur attaquant phare Alexander Isak. Désormais, Newcastle affrontera Burnley, 19e de Premier League ce samedi à 16h. Un adversaire qui pourrait permettre à Eddie Howe de faire souffler quelques cadres face à une formation en grande difficulté, tout en essayant de glaner quelques places au classement (8e à six points du podium). Dans le même temps, le PSG affrontera aussi un club mal classé avec Clermont, lanterne rouge de Ligue 1. Une bonne répétition pour les deux formations avant de s’affronter pour la première fois de leur histoire en match officiel le mercredi 4 octobre prochain. Pour rappel, le club anglais avait débuté sa campagne de Ligue des champions par un match nul heureux sur la pelouse de l’AC Milan (0-0).

