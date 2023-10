Ce mercredi soir (21h00, RMC Sport 1), le PSG affronte Newcastle du côté de St James’ Park. Une rencontre assez indécise sur le papier, il faut bien l’admettre.

La deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions nous offre un choc entre le PSG et Newcastle sur la pelouse de St James’ Park. Le stade des Magpies devrait d’ailleurs être particulièrement bouillant pour cette occasion XXL étant donné que cela fait vingt ans que ses supporters n’ont plus goûté à cette compétition. Lors de la journée précédente, les Rouge et Bleu se sont imposés face au Borussia Dortmund (2-0), tandis que Newcastle a été tenu en échec au Milan AC.

À voir aussi : Kang-im Lee en finale des Jeux Asiatiques

Votre pronostic ?

Comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous. Ce samedi, Kylian Mbappé et ses partenaires ne sont pas parvenus à faire mieux qu’un match nul à Clermont (0-0, 7e journée de Ligue 1). Aucun CSiens n’a annoncé le bon pronostic.