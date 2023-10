Newcastle / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Le PSG a vécu une véritable humiliation sur la pelouse de Newcastle ce mercredi soir (4-1). Si Luis Enrique est pointé du doigt, ses joueurs n’ont pas été au niveau aussi.

Le PSG a subi sa plus large défaite en phase de groupes de Ligue des champions depuis le début de l’ère QSI. Sèchement et logiquement battus par Newcastle, les Parisiens sont passés complètement à côté de leur rencontre. Une désillusion illustrée parfaitement par certains cadres de cet effectif.

Mbappé et Marquinhos ont sombré, Zaïre-Emery a tenté de sonner la révolte

Devenu le seul leader offensif de cette formation, Kylian Mbappé a vécu une soirée très compliquée à St James’ Park. Pendant 90 minutes, le numéro 7 du PSG n’a absolument rien réussi, mis à part un centre pour Ousmane Dembélé en début de rencontre. Positionné dans l’axe aux côtés de Gonçalo Ramos dans le 4-2-4 de Luis Enrique, l’international français n’a rien proposé dans le jeu : « Il n’a quasiment pas existé. Peut-être parce que les ballons n’arrivaient pas, il est allé les chercher trop bas, un peu comme un meneur qu’il n’est pas, mais il a aussi peu proposé de solutions à l’image de son appel en profondeur, trop rare, vers l’heure de jeu (…) Trop insuffisant pour lui », décrypte L’Equipe, qui lui attribue la note de 2/10. Autre cadre à la dérive pendant cette rencontre : Marquinhos. Pourtant revenu à un excellent niveau depuis le début de saison, le capitaine du PSG a lancé la mauvaise soirée de son équipe avec une erreur de relance sur l’ouverture du score. « Le capitaine parisien est retombé dans ses travers. Il offre le premier but aux Magpies d’une relance dans l’axe à ne surtout pas montrer dans les écoles de foot (1-0, 17e). À côté de ses pompes au pire moment, sous la pluie fine du nord-est de l’Angleterre », constate Le Parisien, qui lui donne la note de 3/10.

Dans cette rencontre, seuls Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, passeur et buteur, ont tenté de sonner la révolte mais en vain. Le Titi a été l’un des seuls à surnager dans cette formation, rapporte le quotidien sportif (6/10) : « Combatif et volontaire, il s’est démené pour récupérer des ballons. Mais un peu dans le vide, gêné par la coordination du pressing anglais et le peu de ballons faciles qu’il a reçus. Donne la passe décisive pour Hernandez (56e) et une seconde période plus consistante. » De son côté, Lucas Hernandez a apporté un peu de répondant dans les duels : « Même si Almiron lui a fait quelques misères, l’ancien Bavarois a au moins eu le mérite d’apporter un peu de répondant. Averti en première période (38e), il réduit la marque d’une tête bien sentie sur un service délicieux du jeune Zaïre-Emery (3-1, 56e) », analyse le quotidien francilien (5/10).

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Hakimi 3, Marquinhos 2, Skriniar 4, L.Hernandez 5 – Zaïre-Emery 6, Ugarte 3 – Dembélé 4, Ramos 3, Mbappé 2, Kolo Muani 2 / Enrique : 3

