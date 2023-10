Newcastle / PSG – les compositions probables selon la presse

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Newcastle. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait revenir à du classique dans son onze.

Après sa victoire contre le Borussia Dortmund (2-0) en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG retrouve la compétition avec le déplacement à Saint-James Park pour y défier Newcastle. Ce sera la première opposition entre les deux équipes. Alors qu’il avait effectué quelques changements dans son onze contre Clermont ce week-end (0-0), Luis Enrique devrait reconduire son onze type depuis le début de la saison. Dans les buts, pas de surprise, Gianluigi Donnarumma sera titulaire. Il sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez estiment l’Equipe et le Parisien.

A voir aussi : Luis Enrique : « On va jouer avec notre philosophie »

Vers un retour du 4-3-3

Après avoir été au repos contre Clermont, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte devraient être associés à Vitinha au sein du milieu à trois du PSG. L’entraîneur espagnol devrait bien revenir à un système en 4-3-3 après avoir joué les deux dernières rencontres, contre Marseille (4-0) et les Clermontois (0-0) en 3-3-4. La seule incertitude demeure au poste de numéro 9. Randal Kolo Muani, qui a enchaîné trois titularisations. « Son profil pourrait être utile pour profiter des espaces dans le dos de la défense anglaise« , avance le quotidien régional. S’il ne devait pas débuter, ce sera Gonçalo Ramos. Le Portugais apporterait du poids dans la surface de réparation. Sans surprise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé occuperont les couloirs de l’attaque parisienne.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe et Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (C), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé

selon l’Equipe et Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (C), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé Le XI probable de Newcastle : Pope – Trippier, Lascelles (c), Schär, Burn – Longstaff, Guimaraes, Tonali – Almiron, Isak, Gordon

Compositions probables de Newcastle / PSG (Le Parisien)

Compositions probables de Newcastle / PSG (L’Equipe)