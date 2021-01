Le mercato hivernal ferme ses portes demain soir à minuit. Un mercato qui a été très calme pour le PSG. Mais ce dernier pourrait s’accélérer dans les prochaines heures. Un peu moins utilisé par Mauricio Pochettino, Idrissa Gana Gueye pourrait faire ses valises et retrouver un championnat qu’il connaît bien, la Premier League. Selon les informations de l’Equipe, Newcastle aurait contacté le PSG pour se faire prêter l’international sénégalais. Le PSG ne serait pas contre laisser filer son milieu de terrain mais les deux clubs “sont suspendus à la volonté de Gueye” affirme le quotidien sportif. Son coach lui a fait savoir qu’il ne comptait plus sur lui pour cette deuxième partie de saison. Idrissa Gueye ne serait pas contre revenir en Premier League mais “il préférerait un club un peu plus côté” que Newcastle, seulement 15e de Premier League. La balle est dans son camp. “Il n’a pas nécessairement envie de passer trop de temps sur le banc. Mais il n’a pas non plus envie de se tromper dans son choix“, conclut l’Equipe.