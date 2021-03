La dernière ligne droite de la saison se profile pour le PSG. Au programme, Lyon, Lille, le Bayern, il faudra être performant. Dans cette perspective Neymar et le club francilien ont beaucoup travaillé pour que le Brésilien mène ses camarades à la victoire finale. C’est ce que rapporte le média brésilien UOL Esporte. De quoi couper l’herbe sous le pied des détracteurs du n°10 du PSG prompts à critiquer son sérieux.

“Le service médical s’est efforcé de maintenir Neymar en forme même après cinq semaines sans matches officiels. Durant cette période, le joueur a suivi un régime végétalien et s’est entraîné jusqu’à trois fois par jour, en plus de travailler dans le caisson hyperbare installé chez lui. Cet équipement, grâce à l’oxygénation, améliore la récupération musculaire et les performances physiques”, explique João Henrique Marques. “Le PSG a été soulagé par le report des matches qualificatifs sud-américains. Après le match contre Lyon, le PSG aura dix jours (dates FIFA). Neymar aura quelques jours de congés, mais il a prévu de s’entraîner à son domicile, accompagné de son coach fitness et d’un physiothérapeute personnel.”