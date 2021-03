Gagner à Lyon ce soir, gagner contre Lille au Parc des Princes après la trêve internationale, c’est ainsi que le PSG peut reprendre la tête de la Ligue 1, et montrer qu’il reste le patron malgré de nombreux flottements depuis le début de saison. Ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG, Luis Fernandez a bien conscience de l’enjeu de la rencontre du soir au Groupama Stadium de Décines. “Ces rencontres face aux concurrents directs sont importantes car c’est lors de ces rendez-vous que tu marques ton territoire“, explique le consultant beIN Sports au Parisien. “Les joueurs doivent se dire qu’ils sont là pour s’imposer et gagner le championnat. S’ils n’en ont pas conscience, ils vont devant une énorme déception en Ligue 1.” Réponse vers 23 heures.