Touché à la cheville contre Lille, Neymar a été opéré la semaine dernière et sera absent des terrains pendant quatre mois. Sa saison est terminée. Depuis quelques jours, des spéculations autour de son avenir sortent. Le numéro 10 du PSG aurait une idée claire pour sa fin de carrière.

Arrivé au PSG durant l’été 2017, Neymar n’a pas été épargné par les blessures. Il n’a jamais pu jouer une saison en intégralité. Cette exercice 2022-2023 ne déroge pas à la règle. Après des débuts tonitruants, il était plus en difficulté après le retour de la Coupe du monde, lui qui avait déjà été touché à la cheville lors du Mondial au Qatar. Dans les chiffres, il aura marqué 18 buts et délivré 17 passes décisives en 29 matches. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il aurait un souhait pour la suite de sa carrière.

Terminer sa carrière au PSG

Comme avancé depuis plusieurs semaines, Neymar souhaite poursuivre l’aventure au PSG la saison prochaine. De leur côté, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre s’en séparer et économiser son très grand salaire. Mais selon les informations de The Athletic, l’international brésilien souhaiterait aller au bout de son contrat avec le PSG et y prendre sa retraite. En 2027, il aura alors 35 ans et aurait passé 10 ans au sein du club. Il veut continuer à aider le PSG à remporter des titres et notamment la Ligue des Champions conclut le média sportif anglais.