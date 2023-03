Hier après-midi, les Féminines du PSG se sont largement imposées contre Reims en D1 Arkema. Elles préparent de la meilleure des manières leurs échéances en Coupe de France et UEFA Women’s Champions League.

Les Féminines du PSG peuvent encore rêver de remporter trois titres cette saison. Avec sa victoire contre Reims hier après-midi (4-0), les Parisiennes restent dans la course au titre, pointant à un point du leader lyonnais. Cette semaine, elles vont jouer la demi-finale de la Coupe de France contre le Grand Genève. Le 22 mars, elles recevront – au Parc des Princes – Wolfsburg en quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. À l’issue de la rencontre contre les Rémoises, Gérard Prêcheur est revenu sur ce succès important pour la suite de la saison.

« On aura besoin de nos supporters »

« On a bien entamé le match en prenant tout de suite l’ascendant sur notre adversaire. Nous avons fait preuve de maîtrise et marqué rapidement, puis doublé la mise sur une belle action. Tout se présentait donc bien à l’exception de la sortie à la pause de Grace Geyoro, qui a pris un vilain coup sur la cheville. On connaît le potentiel offensif de Reims, qui a tenté de venir nous chercher haut et de nous presser. Elles nous ont perturbé durant les vingt premières minutes de la deuxième période, moment où l’on a commis un peu trop d’erreurs techniques et trop porté le ballon. Reims n’a pas réussi à concrétiser et on a réussi à marquer un très beau but lors de ce temps faible. Marquer quatre buts est toujours positif pour une équipe, et aussi de ne pas en prendre. C’est très positif, lance le coach pour PSG TV. On a maintenant cette demi-finale de Coupe de France contre Thonon Évian, qu’on va bien évidemment préparer avec le plus grand professionnalisme. Il y aura ensuite le match contre Wolfsbourg au Parc des Princes, j’espère qu’il y aura une superbe ambiance. J’en profite pour faire un appel : on aura besoin de nos supporters !«