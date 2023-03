PSG : Neymar, c’est quoi la suite ?

Neymar est arrivé au PSG lors du marché des transferts estival de l’année 2017, et peine à faire preuve de régularité depuis. Cette saison une nouvelle fois, le Brésilien a été victime d’une blessure qui l’écartera des terrains de longues semaines.

Le 19 février dernier, lors de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats (victoire 4-3 face au LOSC), Neymar a été touché à la cheville droite et a cédé sa place dès la 51e à Hugo Ekitike. Quelques heures plus tard, le communiqué officiel du Paris Saint-Germain tombe, et le verdict annonce un ligament touché, sans rupture, et un retour à la compétition dans trois ou quatre mois. C’est la 26e fois que Neymar se blesse depuis qu’il porte le maillot Rouge & Bleu (sans compter les blessures avec la Seleçao), manquant ainsi 119 matchs au total (cette fin de saison comprise). Pour poursuivre avec les chiffres, depuis l’été 2017, c’est la cinquième fois que la star brésilienne est confrontée à des soucis avec ses chevilles*. Lorsqu’il était au FC Barcelone, Neymar a été touché à deux reprises à la cheville : un mois au début de l’année civile 2014 puis une semaine au mois d’août de la même année. Souvent pointé du doigt pour son hygiène de vie qui pourrait engendrer ses blessures à répétition, son jeu et sa fatigue musculaire pourraient également donner des explications : « Difficile d’affirmer qu’une mauvaise hygiène de vie est directement responsable d’entorses de cheville à répétition, surtout quand le joueur subit beaucoup de fautes comme Neymar. Et pourtant, dans quelle mesure la fatigue globale du joueur n’entre pas en ligne de compte pour encaisser ces fautes ? Les muscles sont censés retenir l’articulation et le font forcément moins bien si le joueur est fatigué« , explique Alex B, Kiné-Ostéopathe en répondant aux questions de Canal Supporters. En moyenne par match, en Ligue 1 Uber Eats, Neymar subit 3,2 tacles et 1,2 fautes**. A la suite de cette dernière blessure, la décision a été prise de passer par la case opération. L’occasion pour le numéro 10 du PSG, à 31 ans, de mettre toutes les chances de son côté afin d’éloigner le plus possible les soucis de sa cheville droite : « Les entorses de cheville à répétition provoque une instabilité chronique par hyper-laxité ligamentaire. Il faut alors une intervention chirurgicale pour stabiliser l’articulation le plus souvent par réparation des ligaments et ligamentoplastie. C’était le cas pour Neymar et l’opération était devenue indispensable« , nous confie le praticien. Ce dimanche, le meneur de jeu parisien a fait savoir sur son compte Instagram, en postant un cliché depuis un jet privé de sa cheville plâtrée, qu’il regagnait son domicile après s’être fait opérer avec succès 48 heures plus tôt à l’hôpital Aspetar de Doha au Qatar.

🛑 | Neymar devrait retrouver son “niveau normal mais avec moins de risques de blessures" selon le chirurgien qui l’a opéré pour l’AFP 🇧🇷🔙



“Nous évaluerons plus tard le moment de son retour sur le terrain. Pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler” a déclaré ce dernier pic.twitter.com/q9g66GREWa — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 11, 2023 Twitter : @CanalSupporters

La question que les supporters et observateurs se posent concerne évidemment la suite de la carrière du Brésilien. A quel niveau le retrouvera-t-on après ces trois ou quatre mois d’absence ? A ce sujet, un des chirurgiens qui s’est occupé du joueur a déclaré à nos confrères de l’AFP : « Neymar retrouvera son niveau mais avec moins de risques de blessures […] Nous évaluerons plus tard le moment de son retour sur le terrain. Pour le moment, il est un peu tôt pour en parler« . Retrouver un Neymar d’antan était en tous cas l’objectif selon le Kiné-Ostéopathe, Alex B, interrogé par Canal Supporters : « C’est le but oui. Il devrait être épargné par les entorses mais récupèrera-t-il une bonne mobilité nécessaire à son jeu basé sur la technique ? La rééducation et le temps auront leur importance« .

Nul doute que Neymar arrive à un moment charnière de son histoire avec le Paris Saint-Germain et de sa carrière. A 31 ans, le Brésilien semble être pointé du doigt en interne par sa direction et notamment par Luis Campos. Cependant, selon les derniers échos de la presse en date, le numéro 10 du PSG est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2027 et compte bien honorer son bail. S’il poursuit l’aventure jusqu’à la fin de celui-ci, l’histoire d’amour entre Paris et Neymar pourrait durer au moins une décennie. Le joueur pourrait s’appuyer sur cet épisode et cette opération afin de rebondir et gagner en régularité au cours des quatre saisons qu’il lui reste sous les cieux parisiens.

(*) Source : Transfermarkt

(**) Source : Sofascore