PSG : Neymar opéré avec succès

Le PSG a communiqué officiellement sur l’état de santé de son numéro 10, Neymar. Le Brésilien s’est rendu au Qatar afin de se faire opérer de la cheville au centre Aspetar. L’opération s’est bien déroulée.

C’est quatre jours après l’annonce de sa longue absence que Neymar s’est rendu au Qatar afin de se faire opérer à l’hôpital Aspetar de Doha. L’opération s’est bien déroulée et a été assurée par les professeurs Peter D’hoodge, James Calder et Rodrigo Lasmar. Le Brésilien « va désormais respecter un protocole de repos et de soins » indique le Paris Saint-Germain sur son site officiel. Pour rappel, dans un autre point médical concernant Neymar, le club de la capital évoquait un délai de trois à quatre mois avant un retour à l’entraînement collectif. Si le club se félicite du succès de l’opération ce vendredi, c’est un long chemin qui attend le meneur du jeu parisien avant de refouler une pelouse. Cependant, le joueur peut espérer être épargné de manière plus sûre de pépins physiques concernant sa cheville droite.