Neymar dévoile son joueur parfait

Neymar fait partie des meilleurs joueurs du monde. Le Brésilien est aussi une star en dehors des terrains et collabore avec plusieurs marques, dont Red Bull. En marge du tournoi de five en l’honneur du Brésilien (29 ans) organisé par la marque de boisson énergisante, le numéro 10 parisien a dévoilé son joueur parfait. “Pourrai-je me citer ou non? Si je peux me citer, ça serait bien (rires). Je pense au physique de Cristiano Ronaldo, l’élasticité d’Ibrahimović, le jeu de tête de Sergio Ramos, la vitesse de Mbappé, le pied gauche de Messi, mon pied droit à moi, le sens du placement de Lewandowski, le tacle de Kanté et la créativité dans l’entrejeu de Verratti, dévoile Neymar dans des propos relayés par Goal.

L’international brésilien qui a aussi évoqué sa complicité avec Kylian Mbappé. “Mbappé, il aime rigoler. J’avais une bouteille d’eau à la main et je faisais semblant de chanter une chanson, une chanson brésilienne dont il connaît les paroles. Quand il allait chanter, je lui ai serré la bouteille au visage. C’était une bonne séquence.” Neymar qui conclut en évoquant ses objectifs. “Mes plans pour cette année sont de gagner toutes les compétitions auxquelles je participerai. Je ne sais pas si je participerai aux Jeux Olympiques, mais je sais que j’aime gagner et je veux disputer autant de compétitions que possible. Voyons ce qui se passe.”