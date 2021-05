Kovac sur Mbappé : “C’est pour moi, en ce moment, le meilleur joueur du monde”

Le PSG a parfaitement négocié son premier match de la semaine. Opposé à l’AS Monaco en finale de Coupe de France, le club de la capitale a glané son 14e trophée dans cette compétition. Un match marqué par la belle prestation de Kylian Mbappé, buteur et passeur décisif. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’ASM – Niko Kovac – est revenu sur la prestation de son équipe avant d’encenser l’attaquant parisien, dans des propos rapportés par lequipe.fr.

“Je voudrais tout d’abord féliciter le PSG pour ce trophée. Quand vous voyez les quatre-vingt-dix minutes et les différences faites par Kylian Mbappé, c’est mérité. Dans les quinze, vingt premières minutes, on avait un peu peur, c’était notre première finale pour beaucoup de joueurs, contrairement au PSG, qui a en a joué plusieurs. On a vu trop de respect de notre part dans les vingt premières minutes. Dans le rythme, ce n’était pas notre plus beau match cette saison, mais après 1-0, on a mieux joué. On est dans un processus d’apprentissage. On sortira plus forts de ce match. Comme j’avais dit en Allemagne quand j’avais perdu ma première finale, je dirai que je reviendrai la saison prochaine”, a commenté Niko Kovac en conférence de presse d’après-match, avant de complimenter Kylian Mbappé. “C’est pour moi, en ce moment, le meilleur joueur du monde. Le premier but, on sait qu’il vient d’une grosse erreur, mais ça arrive, ce n’est pas seulement parce qu’Axel est jeune, les joueurs expérimentés en font aussi. Le second but est fantastique. Mbappé a livré une prestation fantastique, c’est pour cela que tous les clubs se battent pour l’avoir. Nous, on l’a eu, maintenant, on ne l’a plus.”