Neymar s’est fait vacciner

Alors qu’Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale aimerait voir Kylian Mbappé comme ambassadeur de la vaccination, Neymar est lui passé à l’action. Sur son compte Instagram, le Brésilien a dévoilé une vidéo de lui où on le voit recevoir une dose du vaccin. Le numéro 10 parisien a accompagné cette vidéo d’un texte porteur d’espoir. “Après tant d’attente, mon tour est venu. Envie de bonheur…J’espère que tout redeviendra normal dès que possible et que non seulement mon pays le BRÉSIL mais le monde entier pourront être vaccinés.“