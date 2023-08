Neymar devrait bien rester au PSG mais…

Alors qu’il n’avait pas fait l’actualité depuis le début du mercato, Neymar Jr affole la presse spécialisée depuis quelques heures. Petit point sur ce dossier qui pourrait bien animer la fin août.

Lionel Messi parti libre de tout contrat, Kylian Mbappé écarté du groupe et désormais Neymar Jr qui aurait des velléités de départ. Il ne pourrait, in fine, ne plus rien rester de la fameuse MNM du PSG en 2023-2024. Et pour cause, depuis plusieurs heures, diverses sources font état d’une demande de la part du numéro 10 parisien de quitter la capitale française avant la clôture du mercato estival.

À voir aussi : Officiel : Gonçalo Ramos s’engage pour 5 ans avec le PSG

❗️Le PSG veut toujours se séparer de Neymar qui est ouvert à un départ.

➡️Peu de chance qu’il retourne au Barça : salaire XXL + Xavi a d’autres plans

🔹Son entourage n’a jamais rompu le lien avec Chelsea. Un club 🇧🇷intéressé

🔹Le voir rester à Paris reste la tendance pic.twitter.com/bXHEJI8oCV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 7, 2023

Neymar bien parti pour rester

Une information confirmée par Foot Mercato. Neymar Jr aurait bien exposé à sa direction ses envies d’ailleurs. Et il n’aurait qu’une destination en tête : le FC Barcelone. Néanmoins, en plus de la manne financière qu’il faudrait pour boucler une telle opération, le Brésilien ne ferait pas l’unanimité au sein du club culé. L’Arabie Saoudite se serait également positionné, lui proposant apparemment un salaire de haute volée. Luis Enrique, quant à lui, souhaiterait ardemment le conserver.

RMC, par le biais de son journaliste Fabrice Hawkins,y va de ses indiscrétions dans la foulée. Selon cette source, le PSG serait disposé, comme l’été dernier, à se délester de sa superstar dans les semaines à venir. Le joueur, ouvert à un départ donc, discuterait encore avec Chelsea, le lien n’ayant pas été rompu. Le voir débarquer au Barça serait, en revanche, hautement improbable. Une écurie auriverde aurait également manifesté un intérêt mais sa priorité serait de poursuivre sa carrière dans un championnat compétitif. L’un dans l’autre, il devrait donc rester en terre parisienne. Ce serait, du moins, la tendance actuelle dans ce dossier, nous précise RMC.