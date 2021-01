Hier, le PSG s’est largement imposé sur sa pelouse contre Montpellier (4-0) pour consolider sa place de leader de Ligue 1. Dans ce match, Marco Verratti et Neymar ont encore une fois été très bons. Le Brésilien a ponctué son 100e match sous le maillot Rouge & Bleu d’un but. Son 81e avec le PSG depuis son arrivée en 2017. Mais les deux joueurs ont reçu chacun un carton jaune. Deux sanctions qui vont avoir une répercussion pour les deux joueurs. En effet, comme le rapporte France Football, les deux joueurs ont récolté leurs troisièmes cartons jaunes en moins de 10 matches. Un troisième carton synonyme de suspension pour Neymar et Marco Verratti. Des suspensions qui devraient être officialisées mercredi prochain lors de commission de discipline de la LFP. Les deux Parisiens devraient donc être absents pour la réception de Nîmes le 3 février dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre qui intervient quatre jours avant le Classico au Vélodrome.