Alors que leur avenir au PSG est flou depuis quelques jours, Neymar Jr et Marco Verratti avaient manqué la séance d’entraînement de ce mardi. Mais leur retour est espéré aujourd’hui.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de trois cadres du PSG est au centre des débats : Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar Jr. Si la situation entre le Français et le club parisien ne s’améliore pas, la porte est ouverte en cas d’envie de départ pour l’Italien et le Brésilien. Et ces derniers jours, le club saoudien d’Al-Hilal aurait tenté une offensive pour recruter Marco Verratti et Neymar Jr. Mais en attendant le dénouement dans ces dossiers, les deux joueurs sont toujours Parisiens et pourraient être aptes pour le premier match de la saison face au FC Lorient.

Neymar et Verratti touchés par un virus

Cependant, à quelques jours de cette rencontre au Parc des Princes, les deux joueurs étaient absents de l’entraînement collectif de ce mardi. De quoi susciter des doutes alors que leur avenir au PSG reste assez flou. Selon RMC Sport, le Brésilien aurait ressenti une gêne à l’adducteur tandis que l’absence de Marco Verratti n’avait pas encore d’explication. Mais le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, a apporté quelques informations sur l’absence des deux joueurs au Campus PSG la veille. Et cela n’a rien à voir avec un soucis musculaire. Les deux trentenaires ont été victimes d’un virus et n’ont donc pas participé à l’entraînement. Un point sera fait ce mercredi matin, mais ils sont tout de même espérés pour la séance collective prévue en fin de matinée. Pour rappel, Luis Enrique compterait s’appuyer sur les deux joueurs cette saison mais souhaiterait avant tout qu’ils retrouvent leur forme optimale.