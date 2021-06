Neymar félicite Sergio Ramos qui travaille son physique

L’avenir du légendaire défenseur sévillan et capitaine du Real Madrid Sergio Ramos s’écrit-il au PSG au côté de Neymar ? C’est bien possible. Le numéro 10 brésilien a en tout cas félicité et encouragé l’international espagnol sur une vidéo Instagram dans laquelle il se montre au travail dans le sable. Ce qui n’a pas échappé à la presse espagnole. Le journal catalan Sport ou Superdeporte allant même rechercher une confidence datant de novembre dernier du journaliste espagnol Alfredo Duro dans “El Chiringuito”, pas l’émission la plus fiable… Celui-ci avait rapporté dans le programme télé une soi-disant phrase de Neymar à Sergio Ramos : “Si tu signes au PSG, je prolonge le lendemain. Et après moi, il se passera autre chose… un autre prolongera : Kylian Mbappé. Si tu viens au PSG, on gagne au moins deux coupes d’Europe.” Une déclaration certainement fausse, mais mignonne à lire.