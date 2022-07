Pour son premier match officiel de la saison 2022-2023, le PSG a régalé ses supporters. Dans le cadre de la 27e édition du Trophée des Champions, les Rouge & Bleu se sont largement imposés face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (4-0). Les Parisiens ont notamment pu compter sur un duo Messi et Neymar en forme et un but de Sergio Ramos pour remporter leur 11e sacre dans cette compétition. Auteur d’un doublé et en très grande forme physiquement et techniquement, le numéro 10 du PSG, Neymar Jr, est revenu sur la performance des Rouge & Bleu au micro de Prime Video.

La belle prestation du PSG

« Oui, c’était un bon match, on a bien joué. Il faut vraiment féliciter toute l’équipe. On a montré qu’on pouvait gagner ce match. C’était un match avec un trophée au bout. »

L’impression d’avoir vu un nouveau PSG et un nouveau Messi

« Non, non, je ne crois pas. Les gens parlent beaucoup sans savoir ce qui se passe à l’intérieur du club. On le voit tous les jours, Lionel Messi reste Lionel Messi. Il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fera des différences. J’espère qu’on va rester comme ça cette saison et que tout va bien se passer pour moi, Leo et Kylian. Si tous les trois on est bien, le PSG sera bien. »