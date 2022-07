PSG – FC Nantes : Les notes des joueurs parisiens

C’était le jour J. Après plusieurs semaines d’attente, le PSG retrouvait la compétition officielle face au FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions. Recordman de la compétition avec 10 succès, le club de la capitale avait pour objectif de s’imposer face aux Canaris afin d’asseoir encore un peu plus sa domination hexagonale. Un match qui a marqué les débuts officiels de l’ère Galtier chez les Rouge & Bleu. Pour cette rencontre, le nouveau coach parisien n’a pas livré de surprise avec le désormais habituel schéma en 3-4-1-2 et ont vraiment séduit dans le jeu. Entreprenants et intéressants dans le jeu, les Rouge & Bleu ont livré une partie très intéressante.

De la réussite et… du jeu !

La première mi-temps est marqué par des beaux mouvements de jeu entre les différents joueurs, des combinaisons et des pistons très sollicités ! Le PSG mène 2-0 à la pause grâce à un but « messiesque » et une merveille de coup-franc de Neymar après le temps additionnel. La deuxième mi-temps est du même niveau avec un Paris Saint-Germain qui continue de jouer et à vouloir enfoncer le clou. C’est réussi grâce à une talonnade de Sergio Ramos et un doublé de Neymar sur pénalty. Score final, 4-0 et franchement… Ça fait du bien de voir du football et de la joie au PSG !! Ce n’est qu’un premier match, mais (on espère) ça laisse présager de belles choses !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6,5 – Ramos 6,5, Marquinhos 5,5 , Kimpembe 6 – Hakimi 6, Verratti 7, Vitinha 6, Mendes 6 – Messi 7,5 – Neymar 9, Sarabia 6,5

