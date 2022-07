C’était le jour J. Après plusieurs semaines d’attente, le PSG retrouvait la compétition officielle face au FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions. Recordman de la compétition avec 10 succès, le club de la capitale avait pour objectif de s’imposer face aux Canaris afin d’asseoir encore un peu plus sa domination hexagonale. Un match qui a marqué les débuts officiels de l’ère Galtier chez les Rouge & Bleu. Pour cette rencontre, le nouveau coach parisien n’a pas livré de surprise avec le désormais habituel schéma en 3-4-1-2 et ont vraiment séduit dans le jeu.

Dans les buts, Gigio Donnarumma a été préféré à Keylor Navas. La défense à trois est composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les couloirs seront occupés par Nuno Mendes et Achraf Hakimi tandis que Vitinha et Marco Verratti sont associés au milieu de terrain. En l’absence de Kylian Mbappé, Pablo Sarabia est aligné en attaque aux côtés de Neymar Jr et Lionel Messi.

Après un match séduisant avec du jeu, de la qualité et une belle cohésion d’équipe, le PSG remporte le onzième Trophée des Champions de son histoire. À noter le très gros match de Neymar auteur d’un doublé ! Messi et Sergio Ramos ont aussi participé à la fête !

Fil du match

0′ Bienvenue dans ce live pour le premier match officiel de cette saison 2022/2023 ! Bon match à vous tous les CSiens !

1′ Coup d’envoi de la rencontre

4′ Quelle action collective du PSG ! Jeu en mouvement exceptionnel avec un décalage de Vitinha dans la surface de réparation pour Hakimi qui frappe, magnifique arrêt de Lafont (comme souvent contre Paris)

Quelle action collective du PSG ! Jeu en mouvement exceptionnel avec un décalage de Vitinha dans la surface de réparation pour Hakimi qui frappe, magnifique arrêt de Lafont (comme souvent contre Paris) 6′ Nouvelle grosse occasion du PSG par Sarabia. Magnifique ouverture de Verratti pour l’Espagnol qui frappe en première intention… Juste au-dessus du cadre

Nouvelle grosse occasion du PSG par Sarabia. Magnifique ouverture de Verratti pour l’Espagnol qui frappe en première intention… Juste au-dessus du cadre 10′ On peut apercevoir Christophe Galtier demander à ses pistons d’être encore plus haut

12′ Premier tir pour le FC Nantes. Ludovic Blas récupère un ballon haut et frappe des 25 mètres… ça s’envole

13′ LA BARRE TRANSVERSALE POUR MARQUINHOS ! Beau corner de Messi, Sarabia dévie le ballon de la tête au deuxième poteau pour Kimpembe qui le remet dans l’axe vers Marquinhos qui met une grosse tête… Sur la barre ! Dommage !

Beau corner de Messi, Sarabia dévie le ballon de la tête au deuxième poteau pour Kimpembe qui le remet dans l’axe vers Marquinhos qui met une grosse tête… Sur la barre ! Dommage ! 15′ Carton jaune pour Vitinha, tacle en retard

17′ Oh la double grosse occasion nantaise ! Le centre de Ludovic Blas et Simons frappe juste à côté. Sur le 6 mètres, les Canaris récupèrent le ballon rapidement avec Blas à nouveau qui frappe… magnifique arrêt de Donnarumma !

Oh la double grosse occasion nantaise ! Le centre de Ludovic Blas et Simons frappe juste à côté. Sur le 6 mètres, les Canaris récupèrent le ballon rapidement avec Blas à nouveau qui frappe… magnifique arrêt de Donnarumma ! 21′ GOOOOOAAAAALLLL DE LEO MESSIIIIII !!! PASSE DE NEYMAR DÉVIÉE QUI ARRIVE DANS LES PIEDS DE MESSI QUI ÉLIMINE LAFONT ET POUSSE LE BALLON DANS LES FILETS !!! 1-0 POUR LE PSG

26′ C’est la pause fraîcheur pour les deux équipes

27′ Le match reprend avec une faute de Pallois sur Sarabia qui reste au sol

29′ Quelle percée de Neymar qui décale Nuno Mendes qui centre… le ballon passe devant Sarabia ! Dommage !

31′ Cette fois-ci c’est Hakimi qui frappe fort devant le but avec le ballon qui passe devant tout le monde ! Encore une belle action collective parisienne

35′ Le PSG a 61% du contrôle de la balle dans ces 35 premières minutes

38′ Quelle belle action entre Hakimi, Messi et Neymar. La frappe du Brésilien flirt avec le cadre… même s’il est signalé par la suite hors-jeu

40′ Nouvelle situation nantaise avec Ludovic Blas qui trouve Simons dans la surface de réparation… c’est dévié en corner par Kimpembe

43′ On est était tout proche du doublé de Messi !!! Quel crochet de l’Argentin qui ouvre son pied… nouveau bel arrêt de Lafont !

On est était tout proche du doublé de Messi !!! Quel crochet de l’Argentin qui ouvre son pied… nouveau bel arrêt de Lafont ! 45 +3 Faute de Sissoko sur Neymar. Coup franc dangereux aux 20 mètres.

45 +4 Buuuuuut fantastique sur coup franc de Neymar !!!!!!!

45′ C’est la mi-temps entre Nantes et le PSG ! Les Parisiens mènent logiquement au score (2-0)

46 C’est la reprise. C’est le FC Nantes qui donne le coup d’envoi

49 Occasion pour Nantes ! Centre de Simon pour la tête de Guessand qui passe de peu à côté des cages de Donnarumma

55 Le jeu s’est équilibré et le ballon va d’un camp à l’autre

57 GOOOOAAAAL de Sergio Ramos. Ouverture magnifique de Verratti pour Sarabia, qui devie en une touche de balle pour Sergio Ramos qui marque d’une splendide talonnade !!!!

67′ Vitinha et Nuno Mendes sortent sur le terrain pour Danilo Pereira et Juan Bernat

75′ Belle action de Bernat qui frappe… petit filet !

77′ Nouveau double changement avec les sorties de Verratti et Hakimi pour Paredes et la première de Nordi Mukiele

80′ PENALTY POUR LE PSG ! FAUTE DE CASTELLETTO SUR NEYMAR ET CARTON ROUGE POUR LE DÉFENSEUR !

82′ LE MEILLEUR TIREUR DE PENALTY AU MONDE MARQUE !!! 4-0 GRÂCE À NEYMAR

85′ Arnaud Kalimuendo participe à la fête et remplace Pablo Sarabia

87′ Lafont remporte son face à face devant Messi !

90′ 2 minutes de temps additionnel

90′ + 2 Fin du match ! Très belle victoire du PSG face au FC Nantes (4-0) !

Feuille de match PSG / FC Nantes

Trophée des Champions – Dimanche 31 juillet 2022 au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv (Israël) – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Orel Grinfeld – VAR : Roi Reinshreiber