Neymar Jr évoque son rêve de soulever la Coupe du Monde

Sur 21 éditions de la Coupe du Monde, huit équipes nationales ont été championnes du monde. Le Brésil en fait partie avec le plus grand nombre de victoires (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Si la Seleçao a connu des moments de joie dans son histoire, elle a aussi été marquée par de terribles traumatismes. Ce fut le cas en 1950 avec une défaite en finale contre l’Uruguay (1-2) mais aussi lors de l’élimination humiliante en demi-finale de la compétition face à l’Allemagne en 2014 (1-7). Sur le deuxième exemple, Neymar a vécu l’un des pires moments de sa carrière, notamment à cause de sa blessure face à la Colombie en quart de finale. Cette année, l’attaquant brésilien espère soulever le précieux sésame. Il évoque, auprès du média Esquire Middle East, ce rêve qui l’accompagne depuis sa tendre enfance.

« C’est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du Monde »

« C’est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du monde. Je me suis imaginé tenant ce trophée et j’ai une autre opportunité d’essayer de le faire au Qatar. J’espère que je sourirai à la fin (…) À la Coupe du monde, être favori ne veut pas dire gagner. Perdre n’est jamais facile au football, mais en Coupe du monde, c’est pire. C’est pourquoi vous devez bien vous préparer, être à 100% physiquement et mentalement. La préparation de cette Coupe du monde est meilleure que d’habitude, car elle arrive en milieu de saison, là où tu es au mieux physiquement. Les joueurs peuvent être fatigués pour les tournois à la fin d’une saison et donc je pense que le niveau de cette Coupe du Monde va être très élevé »