La proposition du PSG pour prolonger Messi selon Balague

Après une première saison compliqué, Lionel Messi a retrouvé toutes ses sensations avec le PSG. L’international argentin (35 ans) a marqué 12 buts et délivré 14 passes décisives en 18 matches. En fin de contrat en juin 2023, il ne souhaite pas prendre de décision sur son avenir avant la Coupe du Monde. Guillem Balague, son biographe, a une nouvelle fois évoqué son avenir.

Après une première saison difficile (34 matches, 11 buts, 14 passes décisives) où il a dû digérer un changement de club après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a retrouvé son meilleur niveau cette saison sous le maillot du PSG. L’attaquant s’est adapté à la vie parisienne, est heureux et se sent bien intégré dans l’effectif du Rouge & Bleu. Pour la BBC, Guillem Balague, son biographe, a expliqué que l’international argentin et sa famille ont trouvé un endroit à Paris qu’ils peuvent appeler chez eux. En plus de l’entraînement au Camp des Loges, Messi s’entraîne l’après-midi chez lui. « Il sait qu’il doit continuer à s’entretenir » pour la Coupe du Monde mais également la suite de la saison avec le PSG.

Pas contre rester au PSG

Guillem Balague explique que le contrat actuel de Lionel Messi avec le PSG est de deux ans avec une année en option. Cette dernière peut être activée seulement si les deux parties le veulent. Au vu de ses performances, le club de la capitale voudrait le prolonger et lui proposerait un contrat d’un an plus une année en option « plutôt que de mettre en œuvre l’accord actuellement en place. » Pour le journaliste espagnol, si le PSG « mettait un contrat sur la table et lui disait qu’il devait être signé, Messi le ferait. » Mais comme expliqué depuis plusieurs semaines, Messi a demandé à son entourage de ne pas parler de son avenir avant le Mondial.

Les pistes Inter Miami et FC Barcelone

En ce qui concerne la piste Inter Miami, Guillem Balague estime que ces rumeurs « sont animées par un club qui a besoin de l’attention pour rassembler suffisamment de parrainages pour ce qui leur attend. » Pour le FC Barcelone, il n’y a pas de proposition. Plusieurs membres de la direction du club espagnol aimeraient faire revenir le numéro 30 du PSG mais « la réponse venant du camp de Messi est très froide il aura besoin de beaucoup de conviction s’il doit un jour retourner au Barça » après tout ce qu’il s’est passé avant son départ au PSG. Il s’est senti trahi par Joan Laporta, avec qui il n’a plus échangé depuis sa conférence de presse d’adieu.