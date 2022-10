Le procès de Neymar a débuté le 17 octobre dernier à Barcelone. Les accusations portaient sur des fraudes, de la corruption, et des irrégularités autour de son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013. Le parquet catalan a aujourd’hui retiré ses accusations à l’encontre de la star du PSG, mais aussi de tous les autres accusés.

En 2013 lorsque Neymar rejoint le FC Barcelone, le transfert est annoncé à 51,7 millions d’euros. Cependant, lorsque le fisc espagnol se penche sur le dossier, il estime que l’opération a en réalité été faite aux alentours de 107 millions d’euros, bonus compris. Une interrogations de la part des autorités financières d’Espagne qui a engendrée des poursuite à l’encontre de Neymar et son entourage pour fraudes, corruption, et des irrégularités autour de son transfert. Le parquet de Barcelone avait initialement requis 2 ans de prison et 10 millions d’euros d’amende. Cependant, aujourd’hui, il annonce « retirer l’accusation contre tous les prévenus et pour tous les faits« . Après avoir donc demandé des peines de prison pour tous les accusés dans ce dossier à l’exception de Josep Maria Bartomeu, le ministère public espagnol réclame la relaxe pour tout le monde. Ce vendredi, le clan Neymar était absent des débats, mais est attendu en visioconférence lundi 31 octobre prochain.

⚽ Coup de théâtre à Barcelone au procès sur les irrégularités présumées ayant entouré le transfert de Neymar au Barça en 2013: le parquet a retiré toutes ses accusations de corruption et de fraude contre le joueur et les autres accusés #AFP pic.twitter.com/lLPfibzHck — Agence France-Presse (@afpfr) October 28, 2022 Twitter : @afpfr

Dans le clan du joueur, Nadine Gonçalves, mère de Neymar, est d’ores et déjà blanchie. Pour le reste, il faudra attendre le verdict lundi, afin de savoir si le président du tribunal suivra ou non l’avis du parquet. Un avis qui fait officie de véritable coup de théâtre dans un dossier qui durait dans le temps. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a réagi à la nouvelle du jour.