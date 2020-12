La rencontre de Champions League entre le PSG et Istanbul Basaksehir va devenir une référence, un marqueur. Dans la compétition reine des clubs européens, des joueurs ont dit non au racisme en ciblant le quatrième arbitre coupable d’avoir dit “negru” (“noir” en roumain) pour désigner Pierre Achille Webo. Le match se rejouera ce mercredi (18h55) à partir de la 14e minute avec un nouveau corps arbitral néerlandais, et un quatrième arbitre polonais.

Joint par Europe 1, l’arbitre principal (roumain) du PSG-Istanbul BB, Ovidiu Hategan, a confié quelques mots malgré son devoir de réserve vis-à-vis de l’UEFA. L’homme s’est dit désolé de l’incident. “Nous ne pouvons faire aucune déclaration, on doit d’abord parler à l’UEFA, a-t-il expliqué. En temps normal, je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir. Bien sûr que nous sommes désolés, mais respectez notre silence, et comprenez la situation.” L’UEFA a assuré qu’une enquête “approfondie” serait menée. Avec un homme dans le collimateur : Sebastian Coltescu, le quatrième arbitre. Un compte Twitter tout neuf à son nom est sorti. Il est donc non vérifié et non vérifiable pour l’instant. S’il a bien été crée par l’arbitre roumain, celui-ci dit : “Désolé pour le malentendu, a-t-il écrit. Mon intention n’a jamais été le racisme. Dans un tel environnement, les gens ne peuvent parfois pas exprimer correctement leurs sentiments et peuvent être mal compris. Je m’excuse au nom de la ligue des champions de l’UEFA. J’espère que vous comprenez.” Un propos qui semble douteux puisqu’exprimé au nom de l’UEFA Champions League… Sinon, on conservera les propos de l’arbitre principal roumain, “désolé”.