Blessé à la cheville contre Lyon le 13 décembre dernier, Neymar pourrait faire son retour sur les terrains demain soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot) contre Marseille dans le cadre du Trophée des Champions. Le premier Classico pour le PSG, ses joueurs et ses supporters. Après plus de neuf ans d’invincibilité, le PSG s’était incliné sur sa pelouse (0-1). Mais ce n’est pas cette défaite qui a retenu l’attention, plutôt les présumées insultes racistes d’Alvaro Gonzalez envers Neymar. Des propos qui ont fait parler pendant plusieurs semaines même si la LFP – après enquête – a décidé de classer sans suite ces affaires faute de véritable preuve. Et selon les informations du Parisien, Neymar n’a toujours pas digéré ce premier Classico de la saison. Depuis cet incident “Neymar n’a pas changé sa version des faits. Dans ses discussions privées, le Brésilien accuse toujours l’Espagnol d’insultes à caractère raciste, assure le quotidien francilien. Demain, il sera prêt à répondre sur le terrain, lui qui est annoncé titulaire. Le Parisien conclut en expliquant que même s’il appréciait Thomas Tuchel “il n’a aucun a priori sur Mauricio Pochettino avec qui la relation démarre bien.“