Cette saison encore, Neymar a été victime d’une grave blessure et a dû manquer un peu plus de deux mois de compétition. Le Brésilien (30 ans) a tout fait pour revenir à son meilleur niveau pour la double confrontation en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Entré en jeu en fin de match à l’aller, il était titulaire lors du match retour mais n’a pas permis au Rouge & Bleu de se qualifier malgré une avance de deux buts. Lors du match d’après, la réception de Bordeaux, il avait été copieusement sifflé par les supporters du PSG, tout comme Lionel Messi. Lors d’un live sur Instagram avec Diego Ribas, joueur de Flamengo, il est revenu sur ces sifflets.

Neymar et les sifflets de ses propres supporters envers lui

« Personne n’aime être hué, surtout à la maison ! C’est ennuyeux, c’est triste. Cela m’est déjà arrivé ici au PSG et en équipe nationale et j’étais triste. Je n’étais pas à l’aise, mais j’ai dû chercher de la force quelque part. Je me suis souvenu de mon enfance, des gens qui m’ont aidé. Je pense à jouer pour ceux qui m’encouragent vraiment, pas pour ceux qui me huent, assure l’attaquant dans des propos relayés par UOL Esporte. Je sais que mon fils m’encourage, ma famille. Il y a des matches auxquels on joue pour la foule, quand tout va bien. On fait le show. Mais il y a des jours, dans les mauvais moments, où il faut s’accrocher à la famille. Dans ces moments de huées, mes pensées étaient toujours avec la famille.«

Son rêve pour 2022, remporter la Coupe du Monde

Dans ce live, Neymar a également dévoilé son rêve pour l’année 2022, remporter la Coupe du Monde. « Mon plus grand rêve cette année, c’est la Coupe du monde. Je voulais vraiment gagner la Ligue des champions avec le PSG mais ce rêve est reporté. J’espère que 2022 se terminera avec la Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil. Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça. J’ai joué deux Coupes du Monde, je sais comment ça marche, ça passe très vite, surtout si on n’est pas à 100 %. Durant ce Mondial, je ne veux pas voir une nouvelle opportunité me passer sous la main. C’est mon plus grand rêve en ce moment. J’ai d’autres objectifs au PSG, mais je suis concentré là-dessus maintenant. »