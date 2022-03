Ce dimanche après-midi, le PSG a vécu une journée particulière. Quatre jours après une nouvelle déconvenue en Ligue des champions, le club de la capitale retrouvait le public hostile du Parc des Princes pour affronter les Girondins de Bordeaux (3-0). En effet, les membres du Collectif Ultras Paris ont exprimé leur colère avec des chants, sifflets, insultes et banderoles. Consultant chez France Bleu Paris et sélectionneur de Madagascar, l’ancien du PSG – Eric Rabesandratana – est revenu sur les sifflets à l’encontre de Leo Messi et Neymar Jr, dans un entretien au quotidien Le Parisien.

« Ils sifflent des symboles. C’est ça qu’ils font aujourd’hui. Les gens sont tellement déçus, ils y ont tellement crû… Le fait de siffler, c’est à la hauteur de la déception que tu as par rapport aux attentes. Mais Messi et Neymar, ce n’est pas le même combat. Neymar revient de blessure, avec lui c’est l’accumulation de plusieurs années. Messi, ce n’est pas pareil. Il est mal tombé en fait. C’est la première fois qu’il change de club. On peut comprendre ça. Mais il faut comprendre aussi la tristesse des gens, l’accumulation, la frustration… Je comprends les deux en fait ! Après, il ne faut pas exagérer sur Messi parce que ça reste quand même un joueur qui a besoin d’être en confiance. Je reste persuadé qu’il n’a pas perdu ses qualités. Il ne tourne pas bien parce qu’en termes de circuit de jeu il n’y a rien en fait à Paris, cette année ! C’est comme Wijnaldum. On dit qu’il est nul, qu’il ne s’intègre pas. Mais comment s’intégrer dans un truc qui ne fonctionne pas ? »

Si Eric Rabesandratana espère que les sifflets ne vont pas durer dans le temps, il estime que la première période délivrée par les joueurs parisiens ce dimanche confirme le manque de caractère de cette équipe. « Déjà, la première mi-temps proposée par les mecs… Mais c’est inadmissible ! Je m’attendais à une réaction, un peu de caractère. Là, j’ai vu des enfants qui s’étaient fait engueuler et qui ne faisaient rien. Et ce n’est pas normal. Tu ne peux pas donner le spectacle que tu as proposé en première mi-temps. Je comprends que tu sois déboussolé. Mais, non, ta réaction doit être différente. Ça veut dire sinon que tu confirmes le fait qu’on se dise : ah ben, il n’ont pas assez de caractère pour passer des trucs… Là tu as montré sur la première mi-temps que c’était ça. Et heureusement que c’était Bordeaux en face… »