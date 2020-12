Neymar a été stratosphérique lors de la victoire du PSG sur l’Istanbul BB mercredi soir (5-1) dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Impliqué dans les cinq buts avec notamment un triplé et la provocation d’un penalty, le Brésilien (28 ans) a été élu joueur de la semaine de la Champions League battant ses concurrents Youssef En-Nesyri (FC Séville / 2 buts), Karim Benzema (2 buts / Real Madrid) et le portier du Chakhtar Donetsk, Anatoliy Trubin (4 arrêts). Mais Neymar était également en lice pour le but de la semaine de C1 en compagnie de Weston McKennie (Juventus Turin), Jules Koundé (FC Séville) et Angeliño (RB Leipzig). Et le but de Neymar – où il enchaîne un petit pont et une magnifique frappe dans la lucarne turque – a été nommé plus beau but de la semaine comme l’a dévoilé l’UEFA sur son site internet. Une nouvelle récompense pour le numéro 10 parisien qui semble avoir retrouvé tous ses moyens lors de ses derniers matches.